불경기·고금리에…작년 개인사업자 연체율 0.98% 역대 최고

고금리와 불경기 등으로 지난해 개인사업자의 연체율이 역대 최고 수준으로 급등했습니다.



국가데이터처(옛 통계청)가 22일 발표한 '2024년 개인사업자 부채' 통계를 보면 지난해 개인사업자 평균 대출은 1억 7천892만 원으로 전년보다 30만 원(0.2%) 줄며 2년 연속 감소했습니다.



대출 용도별로 보면 사업자대출은 1.1% 증가했고, 가계대출은 1.7% 감소했습니다.



금융기관별로 보면 은행대출은 0.3% 증가했고, 비은행대출은 0.8% 감소했습니다.



비은행대출 감소는 2017년 통계 집계 시작 이후 최촙니다.



연체율(대출잔액 기준)은 0.98%로 전년보다 0.33%포인트(p) 올랐습니다.



연체율 수준과 상승 폭 모두 통계 집계 시작 후 최고입니다.



특히 비은행 대출 연체율(2.10%)이 0.72%p 뛰며 전체 상승세를 견인했습니다.



은행 연체율(0.19%) 상승 폭은 0.06%p였습니다.



비은행 대출이 감소하면서 연체율이 오르는 것은, 1금융권에서 밀려난 저신용자들의 자금 상황이 한계에 다다랐을 가능성을 시사합니다.



데이터처 관계자는 "고금리에 경기 회복이 더뎌지면서 대출은 줄고 연체율이 올라가는 모습"이라며 "연체율은 전체 대출잔액 대비 연체잔액으로 계산하는데, 이자를 잘 내던 이들이 상환해 연체율이 올라간 효과도 작용한 것으로 보인다"고 분석했습니다.



매출액별 연체율은 3천만 원 미만(2.03%)이 가장 높고, 10억 원 이상(0.28%)이 가장 낮았습니다.



매출액이 낮을수록 연체율이 높은 흐름을 나타냈습니다.



사업기간별 연체율을 보면 3~10년 미만(1.31%)이 가장 높았고, 10년 이상(0.64%)이 가장 낮았습니다.



종사자가 없는 개인사업자는 연체율이 1.00%로, 종사자가 있는 개인사업자(0.32%)보다 높았습니다.



대출잔액으로 보면 연체율은 1천만 원 미만(2.54%)이 가장 높았고, 2~3억 원 미만(0.56%)이 가장 낮았습니다.



매출액이 적고 사업 기간이 비교적 짧은 영세·신규 사업자 계층에서 자금 압박이 컸던 것으로 보입니다.



연령별로 보면 연체율은 신용도가 낮은 20대(29세 이하)가 1.29%로 가장 높았습니다.



전년 대비 대출도 20대가 4.6% 감소해 가장 크게 줄었습니다.



산업별로 보면 연체율은 건설업(1.93%), 사업지원·임대업(1.31%), 농림어업(1.29%) 순으로 높았습니다.



코로나19 때 정책 지원과 저금리로 대출이 많이 늘었던 정보·통신(7.1%·1천83만 원), 전문·과학·기술서비스(3.6%·632만 원) 등 산업에서 평균대출액이 크게 감소했습니다.