금감원 "내부회계관리제도 기준 의무 적용"…결산 유의사항 당부

▲ 금융감독원

금융감독원은 내부회계관리제도 평가·보고기준 의무화 등 올해 결산을 앞두고 회사와 외부감사인이 재무제표 작성·공시와 기말감사 때 유의해야 할 사항을 22일 안내했습니다.2025사업연도부터 내부회계관리제도를 운영하는 모든 회사는 의무 적용되는 내부회계관리 평가·보고기준을 충실히 준수해야 합니다.회사는 내부회계 운영실태보고서에 횡령 등 자금부정을 예방·적발하기 위한 통제활동과 실태점검 결과를 의무적으로 공시해야 합니다.다만 금융회사를 제외한 자산 1천억 원 미만 상장사와 대형 비상장사는 2026사업연도부터 적용할 수 있도록 유예하고 비상장중소기업은 면제됩니다.외부감사인은 운영실태보고서가 내부회계관리 평가·보고기준에 따라 작성됐는지 평가하고 불완전하거나 부적절하다고 판단되면 그 사유를 감사보고서에 적습니다.기업은 자체 결산 능력을 높여 경영진의 책임 아래 재무제표를 직접 작성해 법정기한 내 제출해야 합니다.외부감사인에 재무제표 대리 작성을 요구하거나 회계처리방법을 자문의뢰해서는 안됩니다.외부감사인은 회사 감사 전에 재무제표를 확인하고 회사가 제출의무를 위반한 경우 내부통제 미비점이 있는지를 살펴야 합니다.금감원은 지난 6월 선정해 예고했던 올해 재무제표 심사 시 중점사항 회계이슈를 확인해 충분한 주의를 기울여달라고도 당부했습니다.해당 이슈는 ▲ 투자자 약정 회계처리 ▲ 전환사채 발행 및 투자 회계처리 ▲ 공급자금융약정 공시 ▲ 종속·관계기업 투자주식에 대한 손상처리 등 네 가집니다.또 외부감사인과 금융감독원에 관련 자료제출을 거부·지연·허위제출하는 등 외부감사·감리를 방해하면 디지털감리기법 등을 통해 대응하고 적발 시 엄정 조치하겠다고 경고했습니다.금감원에 따르면 감리 방해 건수는 2019∼2023년 한 건도 없었으나 지난해 이후 4건 발생했습니다.외부감사 방해의 경우 2019∼2023년 연평균 2.6건에서 지난해 6건으로 증가했습니다.(사진=연합뉴스)