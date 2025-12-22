WP "비디오게임, 뇌 저속 노화와 인지능력 향상에 놀랍게 좋아"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

비디오 게임이 뇌의 노화 속도를 늦추고 인지 능력을 향상하는 데 도움이 된다는 연구 결과와 전문가 견해를 미국 일간 워싱턴포스트가 보도했습니다.애런 사이츠 노스이스턴대 심리학과 교수는 신문에 비디오 게임을 하면 "시뮬레이션된 환경에서 복잡한 기술들을 연습"하게 된다고 설명했습니다.전통적인 "두뇌 게임"들은 "가능한 한 단순하게" 짜여지는 경향이 있지만, 비디오 게임들은 복합적 기술을 요구한다는 것입니다.그린 교수는 또 익숙해진 게임만 하지 말고 새로운 게임을 찾아서 해보고 '인지부하'를 적정 수준으로 늘리는 것이 바람직하다고 덧붙였습니다.비디오 게임, 특히 액션 비디오 게임이 뇌의 노화 속도를 늦춘다는 연구들은 이전에도 나온 바 있습니다.숀 그린 매디슨 위스콘신대 심리학과 교수는 액션 비디오 게임이 시각 정보에 주의를 집중하는 능력과 학습 능력 등에 도움이 될 수 있다는 다른 연구 결과도 소개했습니다.전통적으로 알려진 '두뇌 훈련 게임'이나 '두뇌 훈련 연습'은 연습한 것과 직접 관련된 좁은 범위의 기술을 향상하는 데만 도움이 되지만, 비디오 게임은 전반적인 인지능력을 향상시킨다는 겁니다.물론 과도해선 안 되고 적당히 해야 한다는 경고도 뒤따랐습니다.아일랜드 트리니티 칼리지 더블린과 칠레의 아돌포 이바녜스 대학교에 연구원으로 재직 중인 카를로스 코로넬 박사는 "비디오 게임을 몇 시간 동안 계속하는 게 뇌 건강에 좋다고 할 수는 없다"며 "균형을 찾아야 한다"고 강조했습니다.교육, 크로스워드 퍼즐, 두뇌 훈련, 사람들과의 교류 등을 통한 인지적 참여가 뇌 건강에 좋으며, 비디오 게임도 여기에 해당한다는 증거들이 있다고 신문은 전했습니다.코로넬 박사가 제1저자로 학술지 '뉴로이미지'에 발표한 연구논문에 따르면 '스타크래프트 2'를 많이 하는 게이머 31명과 게임을 하지 않는 비 게이머 31명의 뇌를 비교해 보니, 게이머들의 뇌가 "정보 처리에서 더 효율적"으로 나타났습니다.스타크래프트 2 게이머들은 시각적 집중과 실행 기능에 필수적인 뇌 부위의 연결성이 비게이머들보다 더 뛰어났다는 겁니다.학술지 네이처 커뮤니케이션즈에 2025년 실린 논문에서 코로넬 박사와 동료들은 경험이 많은 게이머들의 두뇌 노화가 일반인들보다 평균 4년 늦춰진다고 보고했습니다.비디오 게임은 음악, 미술 등 다른 창의적 취미들과 마찬가지로 노화로 약화되기 쉬운 신경 연결을 보호해주며, 정보를 전달하고 처리하는 뇌의 능력을 향상시킬 가능성이 있다고 코로넬 박사는 설명했습니다.또 게임은 비교적 적은 시간을 하더라도 뇌 건강에 득이 있었다고 말했습니다.비게이머 24명에게 3∼4주에 걸쳐 단 30시간만 스타크래프트 2를 하도록 한 경우와 이보다 더 규칙이 단순하고 느리게 진행되는 '하스스톤'을 배우도록 한 경우를 비교해 보니 전자가 뇌 건강에 더 좋았습니다.체스 등 전통적으로 '두뇌 훈련용 게임'으로 알려진 것들 중 상당수는 특정한 영역에만 효과가 있으며, 다른 영역의 두뇌 활동으로 이런 긍정적 효과가 이전되지는 않는 것으로 알려져 있습니다.그러나 액션 비디오 게임들, 특히 1인칭 혹은 3인칭 슈팅 게임은 다양한 분야의 자극을 주고 다양한 기술을 훈련시키기 때문에 예외가 될 수도 있다는 연구들도 나오고 있습니다.다만 아직 명확히 결론이 난 것은 아닙니다.특히 대부분 연구들이 30분 혹은 1시간 단위로 액션 비디오 게임을 했을 경우에 관한 것이어서, 장시간 연속해서 게임을 했을 경우에도 뇌 건강에 긍정적 효과가 있는지는 미지숩니다.