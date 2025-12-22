뉴스

대구서 40대 보험사 직원이 사무실 앞에서 가스총 자해

유영규 기자
작성 2025.12.22 13:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대구서 40대 보험사 직원이 사무실 앞에서 가스총 자해
▲ 대구중부경찰서

대구의 한 40대 보험사 직원이 사무실 앞 복도에서 자신을 향해 호신용 가스총을 발사해 다치는 일이 벌어졌습니다.

오늘(22일) 오전 8시 50분 대구 중구 삼덕동 한 건물 내 보험회사 사무실 앞 복도에서 직원 A(40대) 씨가 호신용 가스총을 자기 머리를 향해 쐈습니다.

A 씨는 찰과상 등을 입고 쓰러져 119구조대에 의해 인근 병원에 옮겨졌으며, 생명에 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.

가스총 발사음으로 인해 건물 내 머물던 시민들은 한때 큰 불안감을 느낀 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 소지 허가를 받은 호신용 가스총을 사용한 것으로 나타났습니다.

대구 중부경찰서 관계자는 "A 씨가 진술이 가능할 정도로 회복이 되면 정확한 경위를 파악할 계획"이라고 밝혔습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지