정지소X이수혁X차주영의 납치 스릴러 '시스터', 내년 1월 28일 개봉

배우 정지소, 이수혁, 차주영이 주연한 영화 '시스터'가 내년 1월 28일 개봉을 확정하고, 1차 포스터를 공개했다.



'시스터'는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 '해란'(정지소)과 모든 것을 계획한 '태수'(이수혁), 그리고 이를 벗어나려 극한의 사투를 펼치는 인질 '소진' 사이에 감춰진 진실을 파헤치는 납치 스릴러 영화. 정지소, 이수혁, 차주영의 열연과 폐쇄된 공간에서 일어나는 밀도 높은 서스펜스, 그리고 팽팽한 심리 대결을 예고하며 기대감을 높인다.



정지소는 '기생충'의 '다혜' 역을 통해 대중의 주목을 받은 이후, 드라마 '방법', 시리즈 '더 글로리' 등을 통해 인상적인 연기로 존재감을 구축해 왔다. '시스터'에서는 동생의 수술비를 마련하기 위해 '태수'(이수혁)와 공모하여 이복언니 '소진'(차주영)을 납치하는 '해란' 역을 맡아, 관계의 균열과 감정의 변화를 입체적으로 그려내며 서사의 중심을 이끌 예정이다.



이수혁은 모든 상황을 통제하는 납치극의 주도자이자 설계자인 '태수' 역에 분한다. 특유의 압도적인 아우라를 바탕으로 한 빌런 '태수'로 변신해 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다.



차주영은 영문도 모른 채 납치된 인질 '소진' 역으로 활약한다. 시리즈 '더 글로리'로 주목받은 차주영은 차기작인 드라마 '원경', 영화 '로비'에서 확실한 존재감과 함께 카리스마와 섬세함이 공존하는 연기로 호평을 받았다. '시스터'에서는 존재도 몰랐던 동생에게 납치된 인물 '소진'으로서, 납치극의 흐름에 균열을 일으키는 중요한 변수가 되며 서사의 방향을 뒤흔들 예정이다.



함께 공개된 1차 포스터는 세 인물의 상반된 표정을 전면에 내세우며 단번에 시선을 사로잡는다. 긴장감이 역력한 '해란', 의미심장한 표정의 '태수', 겁에 질린 '소진'의 얼굴은 각기 다른 국면에 놓인 인물들의 상황을 암시하며 이들이 선택할 행동에 대한 궁금증을 유발한다. 여기에, "나는 오늘 언니를 납치했다" 라는 카피가 더해져 납치극 이상의 입체적인 서사를 예고한다. 이는 이복자매와 한 남자 사이에서 일어나는 관계의 균열뿐만 아니라, 감춰진 진실까지 암시하며 앞으로 펼쳐질 전개에 대한 호기심을 극대화한다.



'시스터'는 2026년 1월 28일 극장 개봉 예정이다.



