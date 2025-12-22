경찰 '통일교 금품 수수 의혹' 관련 특검 앞두고 중간 결론 전망

▲ 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서울 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

통일교 금품 수수 의혹을 수사 중인 경찰이 조만간 중간 수사 결과를 내놓을 전망입니다.박성주 국가수사본부장은 오늘(22일) 기자간담회에서 더불어민주당 전재수 의원의 공소시효를 고려하면 이번 주 내에 결론을 내야 하지 않겠느냐는 질문에 "최선을 다하고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "공소시효가 있어 사건을 받은 후 하루도 쉬지 않고 수사 중"이라고 덧붙였습니다.전 의원에게 정치자금법 위반 혐의가 적용된다면 올해 말로 시효가 끝난다는 분석이 우세한 만큼, 전 의원의 혐의가 인정되는지, 인정된다면 적용된 죄목이 무엇인지 결론짓겠다는 취지로 해석됩니다.전 의원은 2018년 무렵 통일교로부터 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 명품 시계를 수수한 혐의를 받고 있습니다.해당 금품이 정치자금일 땐 공소시효는 7년, 대가성이 있는 뇌물일 땐 액수에 따라 최대 15년이 될 수 있습니다.박 본부장은 지난 10일 수사팀이 출범한 이래 어제까지 전 의원을 포함해 피의자와 참고인 8명을 조사했다고 밝혔습니다.경찰은 오늘도 관련자 등을 소환해 조사하고 있습니다.공소시효 도과 문제에서 상대적으로 자유로운 더불어민주당 임종성 전 의원과 미래통합당(현 국민의힘) 김규환 전 의원에 대한 소환 조사는 아직까지 이뤄지지 않고 있습니다.경찰은 지난 18일 회계 분석 요원 2명, 오늘부턴 수사관 5명을 충원하는 등 수사팀 규모를 기존 23명에서 30명으로 확대 편성했습니다.또, 정치권의 통일교 특별검사 추진 논의와 별개로 이번 의혹을 신속하게 규명하고 실제 특검이 출범하면 관련 절차에 따르겠다는 게 박 본부장의 설명입니다.(사진=연합뉴스)