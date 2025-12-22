뉴스

경찰 '통일교 금품 수수 의혹' 관련 특검 앞두고 중간 결론 전망

손기준 기자
작성 2025.12.22 12:19 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
경찰 '통일교 금품 수수 의혹' 관련 특검 앞두고 중간 결론 전망
▲ 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서울 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

통일교 금품 수수 의혹을 수사 중인 경찰이 조만간 중간 수사 결과를 내놓을 전망입니다.

박성주 국가수사본부장은 오늘(22일) 기자간담회에서 더불어민주당 전재수 의원의 공소시효를 고려하면 이번 주 내에 결론을 내야 하지 않겠느냐는 질문에 "최선을 다하고 있다"고 밝혔습니다.

그러면서 "공소시효가 있어 사건을 받은 후 하루도 쉬지 않고 수사 중"이라고 덧붙였습니다.

전 의원에게 정치자금법 위반 혐의가 적용된다면 올해 말로 시효가 끝난다는 분석이 우세한 만큼, 전 의원의 혐의가 인정되는지, 인정된다면 적용된 죄목이 무엇인지 결론짓겠다는 취지로 해석됩니다.

전 의원은 2018년 무렵 통일교로부터 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 명품 시계를 수수한 혐의를 받고 있습니다.

해당 금품이 정치자금일 땐 공소시효는 7년, 대가성이 있는 뇌물일 땐 액수에 따라 최대 15년이 될 수 있습니다.

박 본부장은 지난 10일 수사팀이 출범한 이래 어제까지 전 의원을 포함해 피의자와 참고인 8명을 조사했다고 밝혔습니다.

경찰은 오늘도 관련자 등을 소환해 조사하고 있습니다.

공소시효 도과 문제에서 상대적으로 자유로운 더불어민주당 임종성 전 의원과 미래통합당(현 국민의힘) 김규환 전 의원에 대한 소환 조사는 아직까지 이뤄지지 않고 있습니다.

경찰은 지난 18일 회계 분석 요원 2명, 오늘부턴 수사관 5명을 충원하는 등 수사팀 규모를 기존 23명에서 30명으로 확대 편성했습니다.

또, 정치권의 통일교 특별검사 추진 논의와 별개로 이번 의혹을 신속하게 규명하고 실제 특검이 출범하면 관련 절차에 따르겠다는 게 박 본부장의 설명입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지