행복청, '국가상징구역 마스터플랜 국제공모' 당선작 발표

▲ 국가상징구역 전경

대통령 세종집무실과 국회세종의사당이 들어설 국민통합의 거점인 '국가상징구역'의 청사진이 국제공모를 통해 선정됐습니다.행정중심복합도시건설청(행복청)은 한국토지주택공사(LH)와 공동으로 추진한 '국가상징구역 마스터플랜 국제공모' 최종 당선작으로 에이앤유디자인그룹건축사사무소의 '모두가 만드는 미래'를 선정했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.당선작은 행복도시 자연경관을 우리 고유의 풍경인 '산수'로 해석, 대한민국을 대표하는 국가적 풍경을 구현한 것으로 평가받았습니다.국가상징구역을 관통하는 도로(절재로) 일부를 지하화하고, 그 상부를 시민공간인 '모두를 위한 언덕'으로 조성해 북측의 세종집무실과 남측의 국회세종의사당을 하나의 축으로 연계한 것이 높은 점수를 받았습니다.국민참여투표 결과에서도 13개팀 중 5위를 차지했습니다.구자훈 심사위원장은 당선작 발표 브리핑을 통해 "국가 상징성과 시민 일상을 통합적으로 설계한 점을 높게 평가했다"며 "세종이 지향하는 행정수도 위상과 국가균형발전의 비전을 설득력 있게 공간화한 점이 인상적이었다"고 설명했습니다.행복청은 이번 국제공모 당선작을 토대로 국가상징구역 조성을 위한 후속 절차에 착수합니다.'국가상징구역 마스터플랜 구체화 용역'을 추진해 당선작의 공간 구조와 시설 배치 등을 법정 도시계획에 반영하고, 시민 공간 등 주요 시설 조성을 위한 세부 실행계획 수립을 내년 완료할 방침입니다.이번 당선작을 바탕으로 행복청과 국회사무처는 대통령 세종집무실과 국회세종의사당의 건축 설계공모를 각각 추진할 계획입니다.강주엽 행복청장은 "당선작을 바탕으로 국민과 긴밀히 소통해 국가상징구역을 우리 모두 자랑스러워하는 공간으로 만들어가겠다"고 말했습니다.세종시도 국가상징구역 조성이 차질 없이 진행될 수 있도록 행복청 및 관계기관과 긴밀히 협력하겠다고 밝혔습니다.최민호 세종시장은 "국가상징구역이 세종시 전체 발전의 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "이번 당선작 선정을 계기로 세종시가 세계적인 행정수도로 도약하고, 40만 세종시민의 자긍심과 삶의 질이 한층 높아지는 계기가 되기를 기대한다"고 말했습니다.(사진=행정중심복합도시건설청 제공, 연합뉴스)