[현장영상] 1시간 동안 '90도 고립' 롤러코스터 하강하다 수직으로 멈췄다

미국 텍사스주의 한 놀이공원에서 롤러코스터 오작동으로 승객들이 약 40m 높이에서 1시간 동안 수직으로 고립되는 사고가 발생했습니다.



지난 17일 오후 8시 52분쯤 오스틴 인근의 테마파크 서킷오브디아메리카(COTA)에 있는 최신형 롤러코스터 '서킷 브레이커'가 첫 번째 하강 구간에서 갑자기 멈춰 섰는데요.



이 사고로 롤러코스터 탑승객 두 명이 40m 높이에 90도로 기울어진 채 고립됐습니다.



사고가 발생한 롤러코스터는 텍사스주 최초의 '틸트 롤러코스터'입니다. 몇 달 전 오하이오주의 한 놀이공원 틸트 롤러코스터도 탑승객들을 20분가량 공중에 멈춰 세운 일이 있었습니다. 당시에도 오작동은 기구의 레일 변형 구간에서 발생했습니다.



