[현장영상] 1시간 동안 '90도 고립' 롤러코스터 하강하다 수직으로 멈췄다

작성 2025.12.22 16:34
미국 텍사스주의 한 놀이공원에서 롤러코스터 오작동으로 승객들이 약 40m 높이에서 1시간 동안 수직으로 고립되는 사고가 발생했습니다.

지난 17일 오후 8시 52분쯤 오스틴 인근의 테마파크 서킷오브디아메리카(COTA)에 있는 최신형 롤러코스터 '서킷 브레이커'가 첫 번째 하강 구간에서 갑자기 멈춰 섰는데요.

이 사고로 롤러코스터 탑승객 두 명이 40m 높이에 90도로 기울어진 채 고립됐습니다.

사고가 발생한 롤러코스터는 텍사스주 최초의 '틸트 롤러코스터'입니다. 몇 달 전 오하이오주의 한 놀이공원 틸트 롤러코스터도 탑승객들을 20분가량 공중에 멈춰 세운 일이 있었습니다. 당시에도 오작동은 기구의 레일 변형 구간에서 발생했습니다.

현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)



 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지