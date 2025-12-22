정청래 "28일 김건희 특검 종료 동시에 2차 종합 특검 추진"

▲ 더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
정청래 민주당 대표가 "김건희 특검 종료(28일)와 동시에 2차 종합 특검도 곧바로 추진하겠다"고 밝혔습니다.
정 대표는 오늘(22일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "진술 거부, 수사 방해로 진실에 접근하지 못한 미진한 부분을 종합해 (2차) 종합 특검을 실시하겠다"며 이같이 강조했습니다.
그는 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹,양평고속도로 노선 변경 의혹, 12·3 비상계엄 내란의 최초 기획자·공모자, 노상원 수첩 등을 3대 특검(채해병·내란·김건희 특검)의 미진한 사안으로 거론하며 "(김건희 특검이 종료되는 대로) 곧바로 입법하겠다"고 말했습니다.
정 대표는 국회 본회의에 상정되는 내란전담재판부 설치법 수정안에 대해선 "위헌성과 위험성을 모두 제거했다"며 "추천인을 법원 내부의 인사들로 할 경우 혹시 모를 사보타주(파괴 공작)를 통해 내란전담재판부를 무력화시킬 염려도 없앴다"고 설명했습니다.
이어 "무엇보다 조희대 대법원장의 입김을 최대한 차단한 점이 이번 수정안의 장점"이라며 "100% 만족할 수는 없지만 조희대 사법부의 내란 청산 방해 책동을 넘어서겠다"고 강조했습니다.
그러면서 "훌륭한 축구선수는 상대방의 태클조차 피하고 골을 넣는다"며 "내란 청산의 골을 넣겠다"고 덧붙였습니다.
