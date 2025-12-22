정청래 "28일 김건희 특검 종료 동시에 2차 종합 특검 추진"

▲ 더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표가 "김건희 특검 종료(28일)와 동시에 2차 종합 특검도 곧바로 추진하겠다"고 밝혔습니다.정 대표는 오늘(22일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "진술 거부, 수사 방해로 진실에 접근하지 못한 미진한 부분을 종합해 (2차) 종합 특검을 실시하겠다"며 이같이 강조했습니다.그는 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹,양평고속도로 노선 변경 의혹, 12·3 비상계엄 내란의 최초 기획자·공모자, 노상원 수첩 등을 3대 특검(채해병·내란·김건희 특검)의 미진한 사안으로 거론하며 "(김건희 특검이 종료되는 대로) 곧바로 입법하겠다"고 말했습니다.정 대표는 국회 본회의에 상정되는 내란전담재판부 설치법 수정안에 대해선 "위헌성과 위험성을 모두 제거했다"며 "추천인을 법원 내부의 인사들로 할 경우 혹시 모를 사보타주(파괴 공작)를 통해 내란전담재판부를 무력화시킬 염려도 없앴다"고 설명했습니다.이어 "무엇보다 조희대 대법원장의 입김을 최대한 차단한 점이 이번 수정안의 장점"이라며 "100% 만족할 수는 없지만 조희대 사법부의 내란 청산 방해 책동을 넘어서겠다"고 강조했습니다.그러면서 "훌륭한 축구선수는 상대방의 태클조차 피하고 골을 넣는다"며 "내란 청산의 골을 넣겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)