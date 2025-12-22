인천시 "GTX-B 송도∼인천시청 사이 정거장 추가 확정"

▲ GTX-B 추가 정거장 항공사진

인천시는 오는 2031년 개통 예정인 수도권 광역급행철도(GTX) B노선 인천 구간에 1개 정거장을 추가로 건설하는 사업이 확정됐다고 오늘(22일) 밝혔습니다.시는 국가철도공단이 진행한 GTX-B 추가 정거장 신설 타당성 검증에서 비용편익(B/C)이 대형 투자사업 추진 기준치인 1.0을 웃도는 1.03으로 분석돼 사업 추진이 공식 확정됐다고 설명했습니다.타당성 검증 결과 정거장이 추가로 설치되면 전 구간 일평균 이용수요가 3천10명 증가할 것으로 예상됐습니다.시는 국토교통부로부터 타당성 검증 결과가 통보됨에 따라 내년 말 민간 사업시행자와 최종 위·수탁협약 체결을 목표로 관련 행정절차를 이행할 계획입니다.GTX-B 인천대입구역(송도국제도시)과 인천시청역 사이에 정거장을 1개 더 건설하는 데는 2천540억 원이 필요한 것으로 추산되며 관련 법령과 실시협약에 따른 원인자부담 원칙에 따라 인천시가 설계비와 공사비 전액을 부담하게 됩니다.시는 GTX-B 본선의 2031년 개통을 위해서는 올해 안에 추가 정거장 설계 착수가 필요한 것으로 보고 지난달 한국지방행정연구원(LIMAC) 타당성 조사에 착수했습니다.시는 그동안 GTX-B, 수인선, 제2경인선 등 인천을 지나는 광역철도망의 효율 증대와 수혜지역 확대를 위해 정거장 신설을 추진해왔습니다.GTX-B는 인천대입구역∼인천시청역∼부평역∼부천종합운동장역∼신도림역∼용산역∼서울역∼청량리역∼남양주 마석 82.8㎞ 구간에 건설될 예정입니다.총사업비는 민자 4조 2천894억 원과 재정 2조 5천584억 원을 합쳐 6조 8천478억 원입니다.인천을 포함하는 민자 구간은 송도∼용산, 상봉∼마석 62.8㎞이며, 지난 8월 국토교통부에 통합착공계가 제출돼 총 72개월간의 본공사가 시작됐습니다.유정복 인천시장은 "GTX-B는 인천과 수도권을 20분대 생활권으로 연결하는 핵심 교통인프라이며 추가 정거장 건설은 도시 경쟁력 강화를 이끄는 전환점이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)