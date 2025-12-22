"아빠가 미안" 5년 만의 대반전…교육마저 포기한 초유의 사태 [자막뉴스]

자녀가 있는 가구의 사교육비 지출이 코로나19 이후 5년 만에 처음으로 줄어들었습니다.



국가통계포털을 보면 올해 3분기 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 학생 학원 교육비는 41만 3천 원으로, 1년 전보다 0.



7% 감소했습니다.



자녀가 있는 가구의 학원 교육비가 전년 동기 대비 줄어든 건 코로나19 영향이 컸던 2020년 4분기 이후 5년 만입니다.



학원 교육비는 초·중·고교생 학원비는 물론, 영유아 보충 학습과 재수생 교육비까지 포함하는 지표로, 가계의 사교육비 부담을 가늠하는 대표적인 항목입니다.



교육열이 높은 우리나라의 경우 사교육비는 가계의 마지막 긴축 수단이 되어왔지만, 고물가 등으로 최근 소비 전반이 위축되면서 학원비 지출까지 줄이는 가구가 늘어난 것으로 풀이됩니다.



미혼 자녀가 있는 가구의 평균소비성향도 올해 3분기 68%로, 1년 전보다 2.



3%포인트 하락하는 등 가계가 전체적으로 지갑을 닫고 있는 것으로 나타났습니다.



특히 사교육비 감소는 중·저소득층에서 두드러졌습니다.



월소득 700만 원 이상 고소득 가구의 학원비 감소율은 2.



9%에 그친 반면, 월소득 300만~400만 원 가구는 감소율이 21.



3%에 달했습니다.



