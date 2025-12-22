"사이드미러 안 접혔네"…양주 아파트서 차량털이 중학생들 검거

▲ 도주하는 중학생들

경기 양주시의 한 아파트 지하 주차장에서 문이 잠기지 않은 차량만 골라 금품을 훔친 중학생 3명이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 양주경찰서는 특수절도 혐의로 중학생 3명을 입건해 조사 중이라고 오늘(22일) 밝혔습니다.이들은 지난 3일 새벽 0시 40분쯤 양주 옥정동의 한 아파트 지하주차장에서 문이 잠기지 않은 차량 10여 대를 대상으로 무선이어폰 등 약 150만 원 상당의 금품을 훔친 혐의를 받습니다.경찰은 "학생들이 차량 털이를 하고 있다"는 아파트 관리사무소 직원의 신고를 받고 현장에 출동해 주차장을 수색하던 중 도주하는 이들을 발견했습니다.경찰은 도주하던 이들의 퇴로를 차단했으며, 이를 지켜보던 주민은 숨은 곳을 알려 2명을 현장에서 검거했습니다.나머지 1명은 달아났으나 이후 경찰에 자진 출석했습니다.조사 결과 이들은 의정부에 있는 중학교에 다니는 남학생들로, 전날에는 포천시 일대 모텔 주차장에서도 차량 털이를 한 것으로 드러났습니다.경찰은 이들이 사이드미러가 접히지 않은 차량을 범행 대상으로 삼거나 차량 주변을 서성이며 문이 잠기지 않은 차량을 골라 범행한 것으로 파악했습니다.(사진=양주경찰서 제공, 연합뉴스)