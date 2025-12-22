중환자실서 백일잔치…'328g 미숙아' 기적의 생존

▲ 328g으로 태어난 이유주 양 백일 사진

대구 한 대학병원에서 몸무게 328g으로 태어난 아기가 6개월여 동안 신생아 집중 치료를 받고 건강하게 퇴원했습니다.오늘(22일) 대구가톨릭대병원에 따르면 출생체중이 300g대로 극초미숙아였던 이유주 양이 191일간의 신생아 집중 치료를 마친 뒤 약 4㎏의 체중으로 지난 19일 귀가했습니다.유주는 태아 성장 지연으로 사산 위험성이 매우 높은 상태에서 지난 6월 12일 어머니의 임신 26주 만에 응급 제왕절개로 세상 밖으로 나왔습니다.일반적으로 출생체중 1㎏ 미만의 미숙아는 장기 미성숙으로 인해 합병증 위험이 높습니다.또 체중이 작을수록 질환 발생 빈도와 중증도 또한 높은 편입니다.특히 300g대의 극초미숙아는 혈관 확보, 검사 채혈조차 쉽지 않고 빈혈, 호흡부전, 감염 위험이 극도로 높은 만큼 치료 난도가 매우 높은 환자군에 해당한다고 병원 측은 설명했습니다.그러한 어려움 속에서도 유주는 의료진의 집중적인 치료와 부모의 헌신적인 돌봄 속에 꾸준히 회복해 지난 9월 신생아중환자실에서 백일잔치를 할 만큼 건강하게 성장했습니다.이후 3개월간 여러 고비를 넘기며 상태가 안정됐고 체중이 약 4kg에 이르러 자가 호흡과 수유가 가능해지면서 마침내 의료진의 축하 속에 집으로 돌아가게 됐습니다.유주의 부모는 "출생 당시에는 너무 위험한 상태였기 때문에 기쁨보다는 슬픔이 컸다"며 "의료진이 정성으로 돌봐주시고, 유주도 의지를 갖고 살아줘서 너무 고맙다. 앞으로는 아프지 않고 자라줬으면 하는 게 가장 큰 바람"이라고 전했습니다.지난해 발표된 제3차 신생아중환자실 적정성 평가 결과에 따르면 500g 미만 신생아의 생존율은 26.1%에 불과합니다.300g대 극초미숙아 생존율은 1% 미만으로 알려져 있습니다.대구가톨릭대병원 정지은 모아센터장은 "많은 신생아를 치료하고 있지만 유주처럼 300g대 극초미숙아가 스스로 호흡하고 성장하는 모습을 보면 의료진 모두가 자연스럽게 최선을 다하게 된다"며 "극초미숙아 생존을 지역 의료에서 이뤄냈다는 점에서 더욱 뜻깊다"고 말했습니다.(사진=대구가톨릭대병원 제공, 연합뉴스)