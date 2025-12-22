다카이치 지지율 고공행진…"취임 두 달 뒤 70%대는 세 번째"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

지난 10월 21일 취임한 다카이치 사나에 일본 총리에 대한 여론 지지율이 고공 행진을 이어가고 있습니다.현지 언론에 따르면 주요 신문의 12월 여론 조사에서 다카이치 내각을 지지한다는 응답률이 67∼75%를 기록했습니다.요미우리신문은 지난 19∼21일 1천34명을 상대로 전화 설문한 결과 다카이치 내각에 대한 지지율이 73%에 달했다고 보도했습니다.이 신문은 1978년부터 실시해온 지지율 조사에서 출범 두 달 뒤에도 지지율이 70% 이상을 유지한 내각은 1993년 호소카와 모리히로 내각과 2001년 고이즈미 준이치로 내각에 이어 3번째라고 전했습니다.니혼게이자이신문이 19∼21일 916명을 상대로 벌인 조사에서도 다카이치 내각의 지지율은 75%에 달하며 한 달 전과 비슷한 수준을 보였습니다.또 아사히신문이 20∼21일 1천195명 상대로 벌인 설문 결과에서도 다카이치 내각 지지율은 68%에 달했고 마이니치신문이 20∼21일 1천907명을 상대로 벌인 여론 조사에서도 응답자의 67%가 지지한다고 응답했습니다.다카이치 총리가 지난달 7일 타이완 유사시 개입 시사 발언으로 중일 갈등을 촉발했지만, 이를 문제 삼는 응답자들은 그리 많지 않은 것으로 분석됐습니다.아사히신문 조사에서는 응답자의 89%가 다카이치 총리의 중국에 대한 자세를 긍정적으로 평가한다고 답했습니다.(사진=연합뉴스)