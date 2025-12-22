주요 기업 52% "내년 경영 여건 어려워"…내수침체·고환율 탓

▲ 기업 자료화면

이미지 확대하기

국내 주요 기업의 절반 이상은 내수 부진과 환율 리스크 등으로 내년 경영 여건이 어려울 것으로 전망했다는 조사 결과가 나왔습니다.한국경제인협회는 시장조사기관 모노리서치에 의뢰해 매출액 1천대 기업을 대상으로 '2026년 기업 경영 환경 인식 조사'를 실시한 결과 이같이 나타났다고 22일 밝혔습니다.조사 결과에 따르면 응답 기업 52.0%는 내년 경영 여건이 어려울 것으로 봤습니다.양호할 것이라는 응답은 44.7%에 불과했습니다.내년 경영 여건이 어려울 것으로 전망한 기업들은 그 이유로 '업황 부진'(31.6%), '경기 침체 지속'(26.5%), '글로벌 불확실성 지속'(21.4%) 등을 꼽았습니다.기업들은 내년 대내 경영 리스크를 묻는 말에 가장 많은 32.2%가 '내수 부진 및 회복 지연'(32.2%)을 택했습니다.'인플레이션 심화'(21.6%), '금리 인하 지연 또는 인상'(13.1%), '정책 및 규제 불확실성'(12.5%) 등이 뒤를 이었습니다.글로벌 리스크 요인으로는 '환율 등 외환시장 변동성 확대'(26.7%), '보호무역 및 수출 장벽 확대'(24.9%)이라는 답이 가장 많았습니다.'세계 경제 둔화 및 회복 지연'(19.8%), '에너지·원자재 등 수입 물가 불안'(15.3%) 등의 답도 나왔습니다.기업들은 '기존 사업 고도화'(34.4%)를 내년 중점 경영전략으로 꼽았습니다.'미래 먹거리 발굴'(23.6%), '시장 다변화'(18.2%), '구조조정을 통한 비용 절감 및 운영 효율화'(8.2%) 등도 주요 전략으로 지목됐습니다.기업 경영 환경 개선을 위한 정책 과제로는 '기업 규제 완화 및 규제 시스템 혁신'(18.9%), '내수 진작'(17.8%), '통상 불확실성 해소'(16.9%), '금융·외환시장 안정화'(15.8%) 등이 제시됐습니다.이상호 한경협 경제산업본부장은 "불안정한 대외 여건과 내수 회복 지연 등으로 기업들이 내년 경영에 부담을 느끼는 중"이라며 "정부가 과감한 규제 혁신과 함께 첨단·신산업 투자 지원, 내수·수출 활성화 정책들을 속도감 있게 추진해야 한다"고 강조했습니다.(사진=한경협 제공, 연합뉴스)