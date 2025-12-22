뉴스

이달 1∼20일 수출 430억 달러, 6.8%↑…반도체 힘입어 역대 최대

유영규 기자
작성 2025.12.22
▲ 지난 1일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습

12월 중순 수출이 반도체 호조에 힘입어 역대 최대 실적을 기록했습니다.

오늘(22일) 관세청 발표에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 수출액은 430억 달러로 작년보다 6.8% 증가했습니다.

1∼20일 통계 기준 역대 최대치입니다.

직전 최고 기록은 작년 403억 달러였습니다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 3.6% 증가한 26억1천만 달러로 집계됐습니다.

이 기간 조업일수는 16.5일로 작년보다 0.5일 많았습니다.

품목별로는 주력 제품인 반도체 수출이 41.8% 급증하며 수출 증가세를 견인했습니다.

전체 수출에서 반도체 비중은 27.1%로, 6.7%포인트(p) 늘었습니다.

무선통신기기(17.8%), 컴퓨터주변기기(49.1%) 등 수출도 증가했습니다.

반면 승용차(-12.7%), 석유제품(-1.0%) 등은 감소했습니다.

같은 기간 수입액은 392억 달러로 0.7% 증가했습니다.

수입 품목별로는 반도체(11.8%), 기계류(3.5%), 정밀기기(12.5%) 등 증가했고, 원유(-3.2%), 가스(-15.0%) 등은 감소했습니다.

수입액이 수출액을 소폭 웃돌면서 이달 증순 무역수지는 38억 달러 흑자를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
