[교양이를 부탁해] "배라고 다 같은 배 아냐"…우리가 놓쳤던 내년 조선업 역대급 호황 시나리오, 한국이 진짜 비교불가인 이유 (ft.엄경아 신영증권 리서치센터 연구위원)

"요즘에 조정받은 정도로 ‘힘들다’ 하는 분들한테는 앞으로도 투자 안 할 걸 생각해 보라고 말씀을 드리는 편입니다. 지금 조정 폭이 높은 회사들 같은 경우는 20% 그리고 아닌 회사들 같은 경우는 10% 내외 수준인데요, 조선주 자체가 시장 대비 아웃퍼폼 한 게 지금 거의 1년 반이거든요 2024년 같은 경우는 특히나 한국 국장 자체가 굉장히 좋지 않았고 올해는 다른 나라 대비해서도 굉장히 많이 좋았다라고 하지만 그 안에서도 월등히 좋은 편이었는데 지금 1년 반 달려오고 나서 한두 달 정도 조정 받은 거에 대해서 이게 뭔가 크게 추세가 꺾였느냐라고 물어본다면 일단 업황에서 봤을 땐 그런 건 없는 것 같습니다. 여전히 산업적으로 봤을 때는 우상향될 가능성이 높다라고 생각합니다. 아마 내년에도 매 분기 실적 시즌마다 ‘내가 조선업체에서 이런 이익률을 본다고?’라고 하는 걸 매번 새롭게 확인을 하실 수가 있을 것 같습니다." -엄경아 신영증권 리서치센터 연구위원