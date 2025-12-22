뉴스

AI 이용자 절반 "전문직 대체 가능" 인식

유영규 기자
작성 2025.12.22 09:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
AI 플랫폼 전문직 (사진=삼쩜삼 제공, 연합뉴스)
▲ AI 플랫폼 전문직

인공지능(AI) 서비스 이용자의 절반가량은 AI 서비스가 법률, 세무 등 전문직을 대체할 수 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다.

삼쩜삼은 지난 1∼7일 전문직 관련 AI 서비스에 대한 이용자의 인식을 파악하기 위해 681명을 대상으로 'AI 전문직역 플랫폼 인식 조사'를 진행했다고 밝혔습니다.

조사 결과에 따르면 응답자 10명 중 7명은 챗GPT와 제미나이 등 생성형 AI 서비스를 이용한 경험이 있었고, 응답자의 절반은 삼쩜삼, 로톡, 닥터나우 등 AI 전문직 플랫폼을 사용해 봤습니다.

AI 서비스를 이용해 본 응답자 중 61%가 AI 전문직 플랫폼을 사용해 본 셈입니다.

향후 5년 이내 AI가 전문직을 대체할 수 있다고 생각하느냐는 질문에는 응답자의 52.7%가 그렇다고 답했습니다.

다만 세무나 회계와 같이 정확도가 속도가 중요한 업무는 AI의 데이터 처리 능력이 전문가를 능가한다는 대답이 우세했지만, 의료나 심리 상담처럼 정서적인 교류와 윤리적인 판단이 필요한 영역은 AI가 전문가를 보조하는 수준에 그칠 것으로 전망됐습니다.

AI 세무 플랫폼을 전문가 이용 경험에 비교해 5점 만점으로 평가한 결과 비용, 객관성, 신속성 등 세 가지 항목에서 긍정적 반응이 도출됐습니다.

비용 절감이 평균 4.1점으로 가장 높았고, 투명·객관성 4.04점, 편의·신속성이 3.75점 순이었습니다.

채이배 삼쩜삼 리서치랩 소장은 "전세계적으로 AI 전문직역 플랫폼이 가격과 품질 면에서 소비자 후생을 빠르게 향상시키고 있다"며 "전문직역과 결합한 AI의 발전을 위한 규제혁신이 지속해서 필요하다"고 강조했습니다.

(사진=삼쩜삼 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지