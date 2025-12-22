봅슬레이 2인승 김진수팀, 월드컵 4차 두 번째 경기서 8위

▲ 봅슬레이 김진수팀

한국 봅슬레이 남자 2인승 김진수(강원도청) 팀이 2025-2026시즌 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 4차 대회 두 번째 경기에서 8위에 올랐습니다.파일럿 김진수와 브레이크맨 김선욱(강원도청)으로 이뤄진 김진수 팀은 어제 라트비아 시굴다에서 열린 대회 봅슬레이 남자 2인승 두 번째 경기에서 1, 2차 시기 합계 1분40초04의 기록으로 8위에 자리했습니다.1차 시기까지 4위였던 김진수 팀은 2차 시기에서도 잘 달리다가 마지막 다섯 번째 구간에서 급격하게 속도를 잃어 최종 순위가 확 내려갔습니다.김진수 팀과 입상권의 격차는 0.38초였습니다.썰매 강국 독일 선수들이 1~3위를 휩쓸었습니다.요하네스 로크너 팀이 김진수 팀보다 1.20초 빠른 1분38초84의 기록으로 우승했고, 프란체스코 프리드리히 팀과 아담 아무르 팀이 각각 2, 3위를 차지했습니다.파일럿 석영진(강원도청)과 브레이크맨 채병도(가톨릭관동대)로 꾸려진 석영진 팀은 1분40초28로 12위를 기록했습니다.이번 대회에서는 봅슬레이 남자 4인승 경기 없이 봅슬레이 남자 2인승 경기가 두 차례 치러졌습니다.첫 경기에서는 김진수 팀이 10위에 올랐습니다.(사진=게티이미지)