첫 원피스 유니폼으로 파격 변신한 안세영 "확실히 가벼운 듯"

▲ 원피스 유니폼 착용한 안세영

올 시즌 마지막 대회에서 처음으로 원피스 형태 유니폼을 입고 파격 변신한 안세영이 새 날개를 달고 훨훨 날았습니다.안세영은 17일부터 21일까지 중국 항저우에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 모든 경기에 민소매 원피스 유니폼을 입고 출전했습니다.반소매와 치마바지를 주로 고수하던 안세영이 원피스에 도전한 것은 선수 생활을 시작한 이래 이번이 처음입니다.전승을 거둔 조별리그 세 경기, '난적' 야마구치 아카네(일본)와의 준결승, 세계랭킹 2위 왕즈이와의 결승까지 총 다섯 경기에서 안세영은 아이보리와 카키색 원피스를 번갈아 가며 입었습니다.몸에 밀착되는 원피스 유니폼을 착용한 안세영은 이번 대회에서 한결 가뿐해진 몸놀림을 선보였습니다.상·하의가 연결된 의상 특성상 격렬한 움직임에도 걸림돌이 없어 코트 전역을 누비는 안세영 특유의 기동력이 더욱 살아난 모습이었습니다.지난 21일 준결승 경기를 마친 뒤 안세영은 새 유니폼이 어떠냐는 기자의 질문에 "잘 어울리는 것 같으냐"고 되묻더니 흡족한 표정을 지어 보였습니다.그는 "변화를 좀 주고 싶었는데, 이렇게 또 새 유니폼을 입으니까 좀 색다른 것 같다"고 말했습니다.이어 "확실히 치마바지랑 반소매를 입고 했을 때보다 조금 더 가볍고, 확실히 편한 것 같다"고 덧붙였습니다.원래 배드민턴 종목에서는 반소매 상의와 치마바지 혹은 반바지가 가장 일반적인 유니폼으로 통합니다.2011년 세계배드민턴연맹(BWF)이 추진했던 '스커트 착용 의무화'가 거센 반발로 무산된 이후, 선수들의 자율성에 기반한 표준 스타일로 자리 잡았습니다.그러나 최근에는 복장의 자율성이 더욱 존중받으며 원피스나 레깅스 등 기능성과 개성을 살린 선택지도 늘어나는 추세입니다.이러한 변화 속에서 코트 위 독창적인 플레이로 세계를 제패한 안세영은 시즌 마지막 대회에서 자신만의 개성이 담긴 유니폼을 선보이며 피날레를 화려하게 장식했습니다.안세영은 이번 대회에서 11승을 달성해 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세우고, 남녀 단식 선수 중 역대 최고 승률인 94.8％를 기록했습니다.역사에 남을 대기록을 여럿 갈아치우며 전 세계 배드민턴 팬들의 이목을 끈 이번 대회에서 원피스 유니폼을 처음 선보인 만큼 앞으로 새 유행을 선도할 가능성도 작지 않습니다.실제로 인도의 푸살라 신두(세계랭킹 18위)는 2020 도쿄 올림픽에 파란색 원피스를 입고 출전해 큰 관심을 모았고, 새로운 스타일 확산에 속력을 붙였습니다.코트 위의 절대강자 안세영이 선택한 변화가 국내외 배드민턴 패션계에 어떤 새로운 파장을 일으킬지 업계와 팬들의 이목이 쏠리고 있습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)