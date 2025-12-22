[스브스夜] '미우새' 탁재훈, '제주도 세컨드 하우스' 공개···김종민, "결혼 후 외박도 술도 끊어"

탁재훈이 제주도 하우스를 공개했다.



21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 탁재훈의 집이 공개됐다.



이날 방송에서는 탁재훈의 집이 처음으로 공개되어 눈길을 끌었다. 그는 지난 방송에서 서장훈과 가이드 대결을 펼쳤고, 이에 패해 집 공개가 예정되어 있었던 것.



잠에서 깨어난 탁재훈은 엄마를 불렀다. 하지만 이내 그는 "아 나 제주도지"라고 말해 눈길을 끌었다.



그가 아침을 맞은 곳은 그의 제주도 세컨드하우스였던 것. 이에 서장훈은 "방송 녹화가 있거나 할 때는 서울에서 어머니와 함께 생활하고 방송이 없을 땐 제주도에서 혼자 생활하고 있다"라고 설명했다.



잠에서 깨어난 탁재훈은 인터넷 연예 뉴스를 확인했다. 그리고 돌싱포맨 종영 뉴스를 보고 착잡한 얼굴을 했다.



그는 "프로그램 하나를 잃었네. 이상민 김준호 결혼하는 바람에 나까지 망했네"라고 말해 눈길을 끌었다.



탁재훈의 집은 본채와 별채로 나뉜 조립형 주택으로 최소한의 인테리어가 눈길을 끌었다. 이에 서장훈은 "5일 만에 지을 수 있는 집이다"라고 설명을 덧붙였다.



탁재훈은 이날 아이들이 온다며 해안도로를 달려 오일장을 찾았다. 그리고 그는 이동하는 차 안에서 계속해서 혼잣말을 하며 외로움을 토로해 안타까움을 자아냈다.



집으로 돌아온 그는 자신을 찾아온 아이들을 반갑게 맞았다. 그가 기다리던 아이들은 자녀들이 아닌 미우새 동생들.



그는 동생들과 함께 야외 바비큐 파티를 즐겼다. 그리고 최근 유부남이 된 김종민에게 아내의 반응을 물었다. 김종민은 "오늘 제주 온다니까 뭐라고 안 하던데요. 이따가 갈 거니까"라고 했다.



이에 탁재훈은 이제 외박이 안 되는 것이냐고 물었다. 그러자 김종민은 "결혼하면 다 안 되는 거 아니에요?"라며 "비행기가 못 뜨면 배 타고 가야지요. 제가 너무 보고 싶어요"라며 아내에 대한 애정을 드러내 부러움을 자아냈다. 또한 그는 결혼 후 술도 끊었다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.



그리고 김종민은 탁재훈을 만나러 왔다는 사실은 아내에게 알리지 않았다며 "재훈이 형을 그렇게 안 좋아하는 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "그런데 사실 미우새에서 크게 좋아하는 사람이 없다. 다들 미운짓만 하니까"라고 말해 웃음을 자아냈다.



한편 이날 탁재훈과 임원희는 갱년기 자가 진단을 했다. 그리고 키트 검사까지 해 눈길을 끌었다. 그 결과 탁재훈은 갱년기가 아니고 임원희가 갱년기라는 진단이 나와 희비가 엇갈렸다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)