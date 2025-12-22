타마요 '후반 28점'…LG, '쾌속 선두 질주'

<앵커>



프로농구에서는 LG가 후반에만 28점을 몰아친 타마요의 활약을 앞세워 DB에 짜릿한 역전승을 거두고 선두 질주를 이어갔습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



시즌 세 번째 만원 관중의 뜨거운 응원 속에도, LG는 막판까지 줄곧 DB에 끌려갔습니다.



위기의 순간, LG 타마요가 역전의 해결사로 나섰습니다.



3쿼터 중반 7연속 득점으로 점수차를 3점까지 좁힌 데 이어, 4쿼터에는 그야말로 '원맨쇼'를 펼쳤습니다.



5점 뒤진 상황에서 적극적인 골밑 돌파와 정확한 3점포를 더해 혼자 연속 12점을 몰아쳐 승부를 뒤집었습니다.



종료 2분 30초 전 결정적인 3점슛을 꽂은 뒤, 1분 뒤에는 멋진 어시스트로 마레이의 쐐기 덩크슛을 이끌어내 홈팬들을 열광시켰습니다.



후반에만 28점을 몰아친 타마요의 활약 속에 74:69로 이긴 LG가 2연승으로 단독 선두를 질주했습니다.



시즌 초반 부진을 딛고 '슈퍼팀'의 면모를 되찾고 있는 KCC는 파죽의 6연승을 질주하며 공동 2위로 올라섰습니다.



에르난데스가 KT에 2점 뒤진 채 시작한 4쿼터 초반 승부를 뒤집는 덩크슛을 포함해 연속 9득점을 올렸고, 4쿼터 중반에는 결정적인 3점포를 터뜨려 승부에 쐐기를 박았습니다.



현대모비스는 36점을 폭격한 해먼즈의 활약 속에 SK를 꺾고 공동 8위로 도약했습니다.



(영상편집 : 이정택)