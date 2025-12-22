'미우새' 이금희, "남자 만날 때 철저하게 외모만 봐···많이 가진 남자 만난 적 없어"

이금희가 자신이 왕미우새라고 인정했다.



21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 방송인 이금희가 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 신동엽은 "아주 오래전부터 이금희를 섭외해야 한다고 이야기를 했었다. 이금희는 미우새 중 찐 미우새다"라고 소개했다.



이에 이금희도 "대한민국에서 왕미우새다"라며 공감했다. 결혼을 못 했다고 밝힌 이금희는 "정말로 인연이 안 됐다. 사실 여태까지 내가 혼자일 줄은 나도 몰랐다"라고 말해 눈길을 끌었다.



그리고 결혼에 대한 꿈은 여전히 있지만 기회가 없었다고 밝혔다.



연애하면 다 퍼주는 스타일이라는 이금희는 "챙겨주는 걸 좋아한다"라고 그 이유를 설명했다. 이에 서장훈은 "지금까지 다 퍼줬다는 건 당시 상대방 직업이 없었냐?"라고 물었다.



그러자 이금희는 "네네. 만나다 보니 상대방이 직업이 없거나 차가 없거나 그랬다. 많이 가진 남자를 만나 본 적이 없다"라고 말했다.



이에 서장훈은 "그렇다는 건 외모만 보시는 거냐?"라고 물었고, 이금희는 "그렇죠"라고 긍정했다. 그리고 외모지상주의의 끝판왕이라는 신동엽의 이야기에 "부끄럽지만 사실이다"라고 말해 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)