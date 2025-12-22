미, 베네수엘라 근해서 유조선 또 추적중…3번째 나포 가능성

▲ 미국이 베네수엘라 연안에서 나포한 유조선 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

미국 해안경비대가 베네수엘라 인근 공해에서 유조선 1척을 추적하고 있다고 로이터와 블룸버그 통신 등이 현지시간 21일 보도했습니다.로이터에 따르면 미국 정부 당국자는 이날 "미국 해안경비대는 베네수엘라의 불법적인 제재 회피에 참여한 제재 대상 '암흑선단'(dark fleet·국제 제재를 피해 가며 원유 등의 불법 수송에 관여하는 유조선 등 선박 집단) 선박 한 척을 추적하고 있다"며 "그 선박은 허위 깃발을 걸고 있으며, 사법적 나포 명령이 내려져 있다"고 밝혔습니다.영국의 해상 위기 관리 단체인 뱅가드와 미국 해상 경비 당국의 한 관계자는 로이터에 미국이 추적 중인 선박 이름은 '벨라1'(Bella 1)으로, 미국 재무부의 제재 대상 명단에 포함된 유조선이라고 밝혔습니다.이 선박은 원유 선적을 위해 베네수엘라로 가는 중이었다고 블룸버그 통신은 전했습니다.파나마 국기를 달고 있는 '벨라1'은 지난 2021년 베네수엘라산 원유를 중국으로 수송한 바 있으며, 이란산 원유 수송 이력도 있습니다.미군은 지난 10일 베네수엘라 근해에서 제재 대상 유조선인 '스키퍼'를 나포한 데 이어 20일 베네수엘라 연안에서 파나마 국적 유조선 '센츄리스'를 나포한 바 있습니다.벨라1까지 나포할 경우 이달 들어 미국이 베네수엘라 관련 유조선을 3번째 나포하는 것이 됩니다.카리브해 주변의 긴장은 더욱 고조될 전망입니다.트럼프 대통령은 지난 16일 베네수엘라 마두로 정권을 '외국테러단체'로 지정했다고 발표하면서, 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선을 전면 차단하겠다고 밝히는 등 마두로 정권의 주요 '돈줄'인 석유 판매 수입을 강하게 압박하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)