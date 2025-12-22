3년 반 만에 역사 뒤안길 용산시대…계엄·파면 '얼룩'

▲ 윤석열 전 대통령이 당선인 신분이던 2022년 3월 20일 오전 서울 종로구 삼청동 대통령직인수위원회 회견장에서 대통령실 용산 이전과 관련해 기자회견을 하는 모습

이재명 정부 대통령실이 곧 청와대 이전을 마무리하면서 3년 7개월간 이어진 '용산 시대'도 역사 속으로 퇴장합니다.용산 시대는 2022년 5월 10일 윤석열 전 대통령의 취임과 함께 시작했습니다.당시 그는 권위주의 청산을 명분으로 청와대를 뒤로한 채 대통령 집무실을 국방부가 쓰던 용산 청사로 이전했습니다.대통령이 직접 발표한 깜짝 이전은 새 정부의 쇄신과 소통 의지를 상징하는 정책으로 여겨지기도 했습니다.그러나 갑작스러운 결정에 대한 우려의 목소리도 적지 않았고, 결국 충분한 숙의가 부족했던 탓인지 이전 초기부터 '용산 시대'에는 수많은 논란과 비판이 꼬리표처럼 따라붙었습니다.먼저 윤 전 대통령이 관저 공사 지연으로 2022년 11월까지 서초동 자택에서 출퇴근하면서 교통 불편과 비상 상황 대응력 부족 논란이 제기됐습니다.예산 낭비라는 비판도 나왔습니다.당시 정부는 용산 이전에 517억 원이 소요됐다고 주장했는데 경호처·경찰·국방부 등 연쇄 이동으로 인한 비용은 포함하지 않은 숫자였습니다.용산 시대의 상징과도 같았던 도어스테핑은 표면적으로는 기자와 대통령실 비서관의 공개 설전을 계기로 취임 6개월 만에 중단됐습니다.집무실 이전은 10·29 이태원 참사의 원인으로 지목되기도 했습니다.경찰력이 대통령실 인근 경비에 집중된 탓에 인파 운집에 충분히 대비하지 못했다는 것입니다.여기에 무속 논란, 관저 공사 특혜 의혹까지 제기되는 등 용산 이전은 내내 윤석열 정부의 발목을 잡았습니다.불안한 출발 이후 거야(巨野)와의 갈등으로 국정 주도권을 잡지 못한 윤 전 대통령은 지난해 12월 3일 대통령실에서 불법적인 비상계엄을 선포하면서 자멸했습니다.현직 대통령 신분으로 피의자가 된 그는 경호처를 동원해 체포에 저항했으나 결국 한남동 관저에서 체포됐고, 지난 4월 헌법재판소의 파면 결정으로 끝내 용산 청사에 돌아오지 못했습니다.특히 최근 수사 결과를 발표한 조은석 내란 특별검사팀은 대통령실과 국방부의 지리적 밀착을 계엄의 원인 중 하나로 꼽기도 했습니다.(사진=연합뉴스)