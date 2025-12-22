5호선 방화 때 노약자 업고 대피…올해의 '지하철 의인' 3명

▲ 지하철 의인 박기한 씨(왼쪽), 황승연 씨

이미지 확대하기

서울교통공사는 올 한 해 서울 지하철에서 승객을 구하고 사고를 예방한 '지하철 의인'으로 박기한·이우석·황승연 씨 3명을 선정해 이달 19일 포상금과 감사장, 시장 표창을 수여했다고 21일 밝혔습니다.지하철 의인들은 5호선 열차 방화, 4호선 보조배터리 화재 등 올해 발생한 화재 상황에서 승객들의 빠른 대피를 돕고 발 빠른 초동 조치를 해 화재가 더 큰 피해로 이어지는 것을 막았습니다.박 씨는 지난 5월 31일 오전 8시 50분쯤 여의나루역∼마포역을 운행 중이던 5호선 열차에서 한 승객이 방화하는 모습을 목격하고 "불이야 피하세요"라고 외치며 상황을 전파했습니다.이후 노약자를 업고 대피하는 등 적극적으로 인명 구호에 임했습니다.이 씨는 지난 8월 27일 오후 8시 21분 동작역∼이촌역을 운행 중이던 4호선 열차 승객 보조배터리에 불이 나자 객실 소화기를 이용해 화재를 진압했습니다.또 주변 승객이 비상 통화 장치로 승무원에게 신고하게끔 요청해 더 큰 화재로 번지는 것을 막았습니다.황 씨는 지난 9월 24일 오후 9시쯤 2호선 신당역 승강장에 있는 시설물에서 화재가 발생하자 주저하지 않고 재빨리 승강장에 있는 소화기로 초동 조치를 했습니다.이를 통해 화재로 인한 시설물 피해를 예방하고, 지하철 운행이 중지되는 상황을 막았습니다.공사는 매년 지하철에서 발생한 시설물 장애, 인명 구호, 화재진압, 범죄 대응 등 안전사고 예방에 큰 역할을 한 시민들을 의인으로 선정합니다.나윤범 서울교통공사 안전관리본부장은 "지하철의 안전한 이용을 위해서는 시민들의 협조와 참여가 필수적인 만큼 앞으로도 지하철 안전에 기여하는 시민의 공로를 발굴하고 감사 인사를 전하는 자리를 마련하겠다"고 말했습니다.(사진=[서울시 제공, 연합뉴스)