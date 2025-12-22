같은 국적 초등학생 끌고 가려던 러시아인 여성에 구속영장

▲ 평택경찰서
경기 평택시에서 같은 국적의 초등학생을 유인해 데려가려던 60대 러시아인 여성이 구속 기로에 놓였습니다.
경기 평택경찰서는 그제(20일) 미성년자 약취유인 미수 혐의로 러시아인 여성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.
A 씨는 19일 오후 7시 8분 평택시 포승읍 한 거리에서 또래 친구와 함께 있던 초등학교 1학년 B군의 손을 잡고 300여ｍ를 끌고 간 혐의를 받고 있습니다.
당시 술에 취한 상태였던 A 씨는 B군의 친구가 자기 부모를 데려오자 B군 손을 놓은 뒤 횡설수설하다 현장을 빠져나간 것으로 파악됐습니다.
신고받고 출동한 경찰은 2시간여 뒤 현장 주변을 배회하던 A 씨를 발견해 긴급 체포했습니다.
A 씨는 경찰 조사에서 "B군을 집에 데려다주려고 했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.
B군은 외상 등 물리적 피해를 보지는 않은 것으로 알려졌습니다.
사건이 발생한 포승읍은 러시아와 우크라이나, 키르기스스탄 등 출신의 고려인들이 다수 모여 사는 곳으로, A 씨 거주지도 범행 장소 부근인 것으로 조사됐습니다.
경찰 관계자는 "A 씨는 가족들을 본국에 두고 현재 한국에 홀로 거주 중"이라며 "유괴 등으로 이어지진 않았지만, 피해자가 받은 충격 등을 고려해 구속영장을 신청했다"고 설명했습니다.
(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)