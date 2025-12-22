같은 국적 초등학생 끌고 가려던 러시아인 여성에 구속영장

▲ 평택경찰서

경기 평택시에서 같은 국적의 초등학생을 유인해 데려가려던 60대 러시아인 여성이 구속 기로에 놓였습니다.경기 평택경찰서는 그제(20일) 미성년자 약취유인 미수 혐의로 러시아인 여성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.A 씨는 19일 오후 7시 8분 평택시 포승읍 한 거리에서 또래 친구와 함께 있던 초등학교 1학년 B군의 손을 잡고 300여ｍ를 끌고 간 혐의를 받고 있습니다.당시 술에 취한 상태였던 A 씨는 B군의 친구가 자기 부모를 데려오자 B군 손을 놓은 뒤 횡설수설하다 현장을 빠져나간 것으로 파악됐습니다.신고받고 출동한 경찰은 2시간여 뒤 현장 주변을 배회하던 A 씨를 발견해 긴급 체포했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "B군을 집에 데려다주려고 했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.B군은 외상 등 물리적 피해를 보지는 않은 것으로 알려졌습니다.사건이 발생한 포승읍은 러시아와 우크라이나, 키르기스스탄 등 출신의 고려인들이 다수 모여 사는 곳으로, A 씨 거주지도 범행 장소 부근인 것으로 조사됐습니다.경찰 관계자는 "A 씨는 가족들을 본국에 두고 현재 한국에 홀로 거주 중"이라며 "유괴 등으로 이어지진 않았지만, 피해자가 받은 충격 등을 고려해 구속영장을 신청했다"고 설명했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)