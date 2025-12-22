5만 원권 9천 장 제작…위조지폐로 코인거래 시도한 일당 붙잡혀

▲ 위조지폐 (자료사진)

5만 원권 위조지폐 수천 장을 제작해 사용하려고 한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.충남경찰청은 통화위조, 사기 혐의로 40대 A 씨와 30대 B 씨를 구속 송치하고 공범 30대 C 씨에 대한 수사를 벌이고 있다고 19일 밝혔습니다.경찰에 따르면 이들 일당은 지난해 9월 충남 아산시 천안아산역 앞에서 가방에 넣은 5만 원권 위조지폐 다발을 주고 가상화폐 스테이블 코인을 받는 거래를 하려고 하다 미수에 그친 혐의를 받고 있습니다.조사 결과 이들은 컬러프린터로 인쇄한 뒤 도구 등을 이용해 수작업하는 방식으로 5만 원권 위조지폐 9천188매(4억 5천940만 원 상당)를 만든 뒤 이를 이용해 가상화폐 거래를 하기로 공모하고 온라인을 통해 코인 투자자를 물색했습니다.지폐의 상태가 조잡한 것을 알아본 코인 투자자가 거래를 거부했고 이후 경찰에 신고하면서 이들의 범행이 발각됐습니다.수사에 착수한 경찰은 지난해 10월과 11월 A 씨와 C 씨를 검거했지만, B 씨는 캄보디아로 도주한 상태였습니다.경찰은 국제형사경찰기구(인터폴) 적색수배(체포영장 발부 피의자에게 내리는 국제 수배)를 요청하는 한편, 수사를 지속해 지난 11월 5일 중국에서 인천공항으로 입국한 B 씨를 현장에서 체포했습니다.이들은 사회에서 만난 지인 사이로 무직 상태가 이어지며 생활비가 필요해 범행했다고 경찰에 진술했습니다.경찰 관계자는 "A 씨와 B 씨는 구속 송치했고, C 씨는 구속영장이 기각돼 현재 불구속 입건 상태서 보완 수사를 진행 중이다"며 "수사가 마무리되는 대로 C 씨에 대한 구속영장을 다시 신청할 방침이다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)