역대 최다승 달성…사상 첫 '상금 100만 달러' 돌파

배드민턴 세계 최강 안세영 선수가 시즌 왕중왕 전인 월드투어 파이널에서 우승했습니다. 역대 최다승과 최고 승률, 최고 상금 기록까지 모두 달성했습니다.



중국 항저우에서 배정훈 기자입니다.



세계 2위 중국의 왕즈이와 결승에서 맞붙은 안세영은 위기마다 세계 최강의 위용을 뽐냈습니다.



탄탄한 수비로 상대 범실을 유도해 8연속 득점에 성공하며 1게임을 가져왔습니다.



홈 팬들의 일방적인 응원을 등에 업은 왕즈이에게 두 번째 게임을 내줬지만, 세 번째 게임에서 강력한 스매시를 날리며 주도권을 찾았고, 절묘한 수비와 네트 플레이로 왕즈이를 코트에 드러눕게 했습니다.



1시간 반 넘게 이어진 혈투 속에 안세영은 다리에 쥐가 나는 위기를 맞았지만 다리를 절뚝이면서도 점프 스매시를 날렸고, 결국 21:10 승리를 거뒀습니다.



우승 직후에도 다리 통증으로 주저앉았던 안세영은 다시 일어나 팬들의 환호를 유도한 뒤 힘차게 포효하며 통산 2번째 왕중왕전 우승을 자축했습니다.



[안세영/배드민턴 국가대표 : 정말 힘들었고 마지막에는 정말 다리가 닿자마자 계속해서 쥐가 나서 (힘들었는데) 그래도 잘 버텨내서 이렇게 좋은 결과를 가져올 수 있어서 정말 좋은 것 같습니다.]



올 시즌 15번째 대회에서 11번째 우승을 차지한 안세영은 남녀 단식 최다승 타이기록을 세웠고, 73승 4패 94.8%의 승률을 기록하며 남자 단식의 전설 중국의 린단을 넘어 시즌 최고 승률 기록도 갈아치웠습니다.



우승 상금 24만 달러를 추가한 안세영은 배드민턴 역사상 처음으로 시즌 상금 1백만 달러를 돌파하는 주인공이 됐습니다.



[안세영/배드민턴 국가대표 : 당연히 욕심이 더 생기죠. 하루하루 또 최선을 다해서 살다 보면 어느 순간 (저로 인해서) 이 기록이 또 깨지는 날이 오지 않을까라는 생각도 하고 있습니다.]



2025년을 파이널스 5전 전승으로 마무리한 안세영은 배드민턴 역사상 최고의 선수에 한 걸음 더 가까워졌습니다.



(영상편집 : 장현기)