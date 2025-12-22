트럼프 나와서 하루 만에 사진 삭제? 야당은 탄핵 요구

<앵커>



미국에서는 성범죄자 제프리 엡스타인과 관련된 사진이 또 정치권을 흔들고 있습니다. 미국 법무부가 엡스타인의 사진을 공개했다가 일부를 하루 만에 삭제했는데, 야당인 민주당은 트럼프 대통령의 모습이 나와서 지운 것 아니냐고 비판하고 있습니다.



뉴욕에서 김범주 특파원이 보도합니다.



<기자>



현지 시간 19일, 미국 법무부가 공개한 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 사진 중 하나입니다.



엡스타인이 쓰던 책상 주변을 찍은 사진인데, 하루 만에 법무부는 이 사진을 삭제했습니다.



열린 서랍 안에 보이는 여러 사진 중에 트럼프 대통령의 모습이 보이는데, 논란이 커지자 법무부 측은 피해자를 보호하기 위한 조치였다고 설명했습니다.



[토드 블랜치/미 법무부 차관 : (사진 속 여성들이) 우려한다고 들어서 사진을 삭제했습니다. 얼굴과 다른 정보를 가린 뒤에 다시 공개할 예정입니다.]



하지만 야당 민주당은 트럼프 대통령 때문이 아니냐면서, 법무장관부터 관련된 공무원들을 조사하고 더 나아가서 탄핵까지 추진하겠다고 나섰습니다.



[짐 클라이번/민주당 하원의원 : 유일한 방법은 이 사람들을 탄핵하는 겁니다. 공화당 의원들도 동참하기를 바랍니다.]



제프리 엡스타인은 미국 정재계 인사들과 부적절한 친분을 맺으면서 범죄를 벌여왔다는 의혹을 받는 인물입니다.



미국 의회는 앱스타인과 관련해서 정부가 갖고 있는 자료를 공개하라는 법안을 통과시켰고, 법무부는 지난 19일부터 몇 주에 걸쳐서 자료를 공개할 예정입니다.



첫 공개에서 빌 클린턴 전 대통령 관련 사진 등이 새로 나왔는데, 자료가 공개될 때마다 계속해서 정치권에 적잖은 파장을 일으킬 전망입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 채철호)