'동지'인 오늘 전국 영하권 추위…곳곳 한파특보

동짓날인 오늘(22일) 출근길 대부분 지역이 영하권으로 떨어져서 많이 춥습니다. 영남 내륙에는 한파특보도 내려졌는데, 기상센터 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 어제보다 기온이 많이 떨어졌죠?



1년 중 낮이 가장 짧고 밤이 가장 길다는 절기 동지인 오늘은 전국이 영하권 기온을 보이며 춥겠습니다.



특히 어제보다 기온이 10도 안팎으로 크게 떨어지며 영남 지역을 중심으로 한파주의보가 발효된 가운데 현재 봉화가 영하 10.3도, 대관령이 영하 12.8도, 서울도 영하 5.1도 가리키며 대부분 지역이 어제보다 5도~10도 안팎으로 크게 떨어졌습니다.



오늘 낮 기온도 서울이 4도에 그치며 종일 춥겠습니다.



내일부터는 기온이 조금 오르겠는데요.



내일 오후부터 모레 아침 사이 전국에 비가 내리겠고 성탄절인 목요일에는 맑은 날씨 속 종일 영하권 추위를 보이겠습니다.



오늘 전국이 대체로 맑겠습니다.



대기 질은 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.



오늘까지 동해안을 중심으로는 너울이 강하게 밀려들겠습니다.



현재 기온 보시면 전주가 영하 5.2도, 대구 영하 4.6도 가리키고 있고요.



낮 기온 강릉·대구 8도, 광주 9도 예상됩니다.



금요일 아침에는 서울의 기온이 영하 9도까지 뚝 떨어지겠습니다.



