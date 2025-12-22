뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 동짓날 아침 매서운 추위…내일 오후부터 비

동지인 오늘(22일) 아침은 영남 내륙에 한파 특보가 내려지는 등 전국이 영하권으로 떨어졌습니다. 내일 오후부터 모레 아침까지는 전국에 비가 내리고 성탄절인 목요일은 맑은 날씨가 예보돼 있습니다.

2. "1인당 10만 원 보상하라"…조정안 수락할까?

지난 4월 발생한 SK텔레콤 해킹 사고에 대해 한국소비자원이 1인당 10만 원을 보상하라는 내용의 분쟁조정안을 결정했습니다. 하지만 총 보상 규모가 2조 3천억 원이나 되기 때문에 SK텔레콤이 이번 결정을 받아들일 가능성이 높지 않다는 관측이 나옵니다.

3. '자금 책임자' 내일 소환…야권 특검 합의

경찰이 통일교의 자금을 담당했던 전 총무처장에게 내일 출석하라고 통보한 것으로 확인됐습니다. 국민의힘과 개혁신당이 통일교 특별검사 추천 방식에 합의했지만 민주당은 경찰 수사를 지켜볼 때라고 일축했습니다.

4. 경찰, "국방부에 폭발물" 협박 글 수사

어젯밤 국방부에 폭발물을 설치했다는 글이 온라인에 게시됐습니다. 경찰은 국방부 주변 근무를 강화하는 한편 작성자 추적에 나섰습니다.
