한러, 모스크바서 비공개 북핵 협의…러 "한국과 논의 없어" 부인

▲ 외교부 청사

정부가 러시아와 접촉해 북핵문제를 비롯한 북한 관련 현안을 논의한 것으로 알려졌습니다.한국이 내년에 남북대화 재개 추진 등 한반도 평화공존 프로세스의 본격화를 예고하고 우크라이나 전쟁의 종전 논의가 오가는 상황에서 한반도 정세에서 러시아의 건설적 역할을 당부했을 것으로 보입니다.21일 외교가에 따르면 외교부의 북핵 관련 당국자가 최근 러시아 모스크바를 비공개로 방문해 올레그 부르미스트로프 외무부 북핵담당특임대사 등 러시아의 북핵 당국자와 만난 것으로 전해졌습니다.올해 9월 한러 외교장관 회담을 제외하면 양국의 북핵 당국자가 만난 건 지난해 10월 북한의 러시아 파병으로 한러관계가 크게 악화한 이후로는 처음으로, 한반도 정세에 상당한 변화가 예고되는 상황에서 이뤄져 주목됐습니다.양측 간 논의는 한반도 평화를 위해 러시아가 역할을 해달라는 한국의 요청과 이에 대한 양측의 의견 교환을 토대로 진행됐을 것으로 추정됩니다.특히 러시아가 북한과 밀착하며 뒷배 구실을 하고 있어 북한을 대화의 장으로 끌어내기 위해선 '러시아 변수'가 결정적이라는 점이 고려된 것으로 풀이됩니다.한국이 우크라이나전쟁이 발발한 이래 줄곧 소원했던 러시아와 현 시점에 북핵 현안을 갖고 접촉한 것은 종전 논의가 진행되고 있는 것과도 무관치 않아 보입니다.비록 영토 문제 등 핵심 쟁점에서 뜻이 맞지 않아 최종 합의까지는 아직 갈 길이 남은 상태지만, 전쟁 당사국들과 미국 간에 종전 논의가 오가기 시작한 만큼 실제 종전이 가시화하는 상황에 대한 대비가 요구되는 시점입니다.북러관계의 '접착제' 역할을 했던 전쟁이 끝나면 러시아도 한국과의 관계 개선을 생각할 수밖에 없고, 북한 입장에서도 계속 러시아만 바라봐도 될지 고민 속에 그간 외면했던 미국 등과의 대화에 여지를 줄 가능성이 있습니다.한국은 물론 러시아도 우크라이나전쟁이 끝난 이후의 한반도 정세에 대해 의견을 교환할 필요가 있는 것입니다.아울러 한국이 북러 군사협력에 대해 의견을 전달하는 계기가 됐을 수도 있습니다.러시아는 북한이 우크라이나 전쟁에 뛰어든 대가로 재래식 위주의 군사 협력을 진행하는 것으로 파악되고 있는데, 이는 한국에 적잖은 안보 위협이 되는 만큼 분명한 우려를 전달할 필요가 있는 사안입니다.북한 문제 해결을 위해 대러 외교를 강화하겠다는 정부 당국의 의중은 지난 19일 외교부의 대통령 업무보고에 반영됐습니다.외교부는 보고에서 "우크라이나전 종전 가능성과 관련한 우리 국익 증진 방안"이 포함됐다고 밝혔습니다.또 "우크라이나 종전 추이를 예의주시하며 한러 관계 복원 과정에서 한반도 문제 관련 러시아 측의 건설적 역할을 견인"하겠다며 "유엔 안전보장이사회 결의 위반인 북러 협력 중단을 위한 외교적 노력을 지속 경주"하겠다고도 했습니다.조현 외교부 장관은 "우크라이나 전쟁 종전 협상이 지속되고 있는데 어떻게 될 것인가, 종전이 되면 뭘 할 것인가 등에 대해 (이재명 대통령에게) 말씀드렸다"고 전했습니다.러시아는 북핵을 둘러싼 한·러 비공개 접촉에 대해 북한의 입장을 의식한 듯 "러시아와 북한 사이 불신을 조장하려는 시도"라며 부인하는 내용의 성명을 발표했습니다.마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 이날 성명에서 "러북 협력의 반대자들은 러북간 포괄적 전략적 동반자 관계를 이간질하고 러북 동맹 및 국민 사이에 불신을 조장하려는 헛된 시도를 포기하지 않는다"고 말했습니다.자하로바 대변인은 "러시아는 한국과 어떠한 협의도 하고 있지 않다"며 남북 관계에 영향을 주는 문제, 특히 러시아에 존재하지 않는 '북핵 문제'에 대한 주제는 논의하지 않는다고 밝혔습니다.이어 "이러한 가짜 정보는 사실에 기반하지 않는다"며 북한과 협력에 대한 러시아의 입장은 일관되고, 원칙적이고, 정치적 고려에 좌우되지 않으며, 러시아의 우크라이나 작전에 북한이 지원한 것을 잊지 않을 것이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)