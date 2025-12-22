한국계 NASA 우주비행사 조니 김 "우주서 김치·밥 그리웠다"

▲ 지구로 귀환 후 NASA 기자회견 참석한 조니 김

8개월간의 국제우주정거장(ISS) 임무를 마치고 지난 9일 지구로 귀환한 미 항공우주국(NASA)의 한국계 우주비행사 조니 김은 우주 생활 중 김치와 쌀밥, 김 등 한국 음식이 특히 그리웠다고 회상했습니다.현지시간 21일 NASA 유튜브 영상에 따르면 41살인 조니 김은 최근 온라인 기자회견에서 ISS에 있을 때 먹은 음식에 대해 "(NASA)존슨우주센터에서 보내준 추수감사절 선물에 칠면조 등 훌륭한 음식이 들어있어서 감사했지만, 가장 좋았던 건 나를 위한 '케어 패키지'에 담겨 올라온 거였다"며 "가족들이 김치랑 쌀밥, 김 같은 걸 보내줬다"고 밝혔습니다.이어 "그건 내가 자라면서 먹던 음식들이었는데 우주에서는 그런 걸 거의 못 먹었다"며 "집에서 먹던 맛을 조금이나마 느낄 수 있어서 정말 좋았다"고 말했습니다.앞서 그는 자신의 인스타그램 계정에도 ISS에서 추수감사절인 11월 27일 당시 동료 우주비행사들과 함께 음식 준비를 하는 과정에서 햇반과 김치를 소개해 눈길을 끈 바 있습니다.조니 김은 한국계 미국인이라는 정체성이 그의 삶에 미친 영향을 묻는 말에는 "지금의 나를 만드는 데 도움이 됐다"며 "특히 공감 능력에 대해 많이 생각하게 된다"고 답했습니다.그는 "이민자 부모를 둔 많은 1세대나 2세대 미국인들처럼 나도 두 세계 사이에 있는 듯한 느낌을 받았고, 그렇게 자라면서 때때로 정체성을 확립하기 어려웠다"며 "내가 완전히 한국인이라고 느끼지도, 완전히 미국인이라고 느끼지도 못했다"고 털어놨습니다.이어 "그건 정말 힘든 일이었고, 나 역시 그런 도전을 겪으며 다른 사람들에 대한 깊은 이해와 공감을 갖게 됐다"며 "그것은 분명히 지금의 나라는 사람에게 강한 영향을 미쳤다"고 설명했습니다.아울러 그는 "한국에서 우주항공청(KASA)이 막 출범했다는 걸 알고 있다. 정말 자랑스럽고 기대가 된다"며 "이는 NASA가 주도해 온 지속적인 국제 협력과 함께하면서 얻을 수 있는 혜택을 반영한다고 생각한다"고 말했습니다.그는 이후 계획에 대한 질문에는 "내가 우주비행사가 된 주된 동기는 사실 우주에 가는 게 아니었다"며 "물론 그건 이 일의 일부지만, 내게는 NASA라는 공공 서비스 플랫폼에서 과학 탐사를 위해 봉사할 수 있다는 열망이 훨씬 더 컸다"고 답했습니다.이어 "우주에 다시 가고 싶긴 하지만 그것이 꼭 해야 할 일이라고 느끼지는 않는다"며 "나는 함께 일하는 사람들의 가치를 극대화하고 모든 사람에게서 최고의 능력을 끌어내는 데 매우 열정적이다"라고 덧붙였습니다.그는 우주에서 본 것 중 가장 아름다웠던 장면으로는 태양 활동으로 인해 지구에서 나타난 '오로라'를 꼽았습니다.또 "허리케인이나 쓰나미 같은 자연 현상도 많이 목격했는데, 그건 지구에 엄청난 피해를 준 것으로 알려졌지만, 그 순간에는 장엄함을 느낄 수 있었다"고 덧붙였습니다.(사진=NASA 유튜브 영상 캡처)