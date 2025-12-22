젤렌스키 "미와 종전 논의 '건설적'…유럽과 추가협의 필요"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 플로리다에서 이뤄진 미국과의 종전 협상을 "건설적"이라고 평가하면서 유럽 측과 추가 협의 필요성을 언급했다고 블룸버그 등 외신이 전했습니다.젤렌스키 대통령은 현지시간 21일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "우리는 상당히 빠른 속도로 움직이고 있고, 플로리다의 우리 (협상)팀은 미국 측과 협력하고 있다"며 "유럽 측 대표들도 초청됐다. 이 협상은 건설적이며, 이것은 중요하다"고 적었습니다.그는 그러나 구체적인 논의 내용은 공개하지 않았습니다.루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 이끄는 우크라이나 협상단은 지난 19일 미국 플로리다 마이애미에서 도널드 트럼프 미 대통령의 특사인 스티브 윗코프, 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너와 만나 4년을 채워가고 있는 러시아와 전쟁을 끝내기 위한 미국 중재의 방안을 논의했습니다.젤렌스키 대통령은 또한 미국과 우크라이나의 협상 이후 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 통화했다고 밝히며, 미국과의 회동에 이어 "보다 폭넓은 범위에서 유럽 파트너들과 협의를 진행해야 한다는 공감대가 있다"고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 그러면서 많은 것들이 러시아가 정말로 전쟁을 끝낼 필요를 느끼는지 여부에 달려 있지만, 이 문제에 있어 러시아는 부정적인 신호를 발신하고 있을 뿐이라고도 덧붙였습니다.젤렌스키 대통령은 아울러 러시아는 전선에서의 공격, 국경 지대에서의 전쟁 범죄, 우크라이나 기반 시설을 겨눈 공습을 이어가고 있다고 비난했습니다.그는 지난주만 보더라도 러시아는 드론 1천300기, 활공폭탄 1천200개, 미사일 9기를 동원해 우크라이나를 공격했다고 설명했습니다.미국 측은 우크라이나에 이어 20일에는 블라디미르 푸틴 대통령 특사인 키릴 드미트리예프가 이끄는 러시아 대표단과 만나는 등 우크라이나 종전 중재에 속도를 내고 있습니다.미국은 이날 회동에서 지난 14∼15일 독일 베를린에서 진행된 미국과 유럽, 우크라이나 협상단 간 논의를 러시아 측에 전달한 것으로 관측됩니다.드미트리예프 특사는 미국과의 협의가 "건설적으로 진행되고 있다"며 양측의 만남이 21일에도 이어질 것이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)