완벽한 칼군무에 환호…관중 사로잡은 댄서 정체

상업성은 아직이라더니 꼭 그렇지도 않은 것 같네요.

급성장하고 있는 중국 로봇의 현주소, 과연 기술력이 어디까지 왔는지 확인해보시죠.

중국 청두에서 열린 콘서트 현장입니다.

열창하는 가수의 주변으로 댄서들이 화려한 군무를 쏟아내는데요.

그런데 댄서들 사이로 로봇도 절묘하게 어우러져 완벽한 합동 무대를 만들어냅니다.

이 날 무대에는 인간형 로봇 6대가 올라 팔 흔들기, 발차기, 회전 등 연속적인 춤 동작을 완벽히 구사하며 댄서들과 함께 칼군무를 췄는데요.

클라이맥스 구간에서는 공중제비를 넘고 안정적으로 착지해 관중의 뜨거운 환호까지 이끌었습니다.

이 로봇들은 동적 밸러스 제어 시스템을 통해 이런 고난도 동작을 선보일 수 있었던 것으로 알려졌는데요.

장차 로봇이 산업 분야를 넘어 공연 예술과 서비스 분야에도 진입하는 미래를 앞서 보여줬다는 평가를 받았습니다.

(화면출처 : 페이스북 @China Xinhua Sci-Tech, X @rohanpaul_ai, @Chengdu_China, @ChinaTechTrend)
