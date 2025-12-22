뉴스

"5초만 늦었어도 아찔"…'쿵' 튕겨나가 앞유리 박혔다

작성 2025.12.22
구사일생이라는 단어가 떠오를 만큼 아찔한 순간이 서울 도심 도로 한복판에서 포착됐다고요?

최근 온라인 커뮤니티에는 '5초 차이로 목숨을 구했다'는 제목의 블랙박스 영상이 공개됐는데요.

사건은 나흘 전 서울 압구정역 근처 도로에서 발생했습니다.

영상에는 주행 중이던 차량 앞에서 길고 무거운 물체가 갑자기 떨어지는 장면이 담겼습니다.

해당 물체는 앞서 가던 차량의 트렁크 부근을 강하게 때린 뒤, 옆 차로로 튕겨 나가 주행 중이던 버스 쪽으로 날아갔습니다.

영상을 제보한 운전자는 "엄청난 속도로 떨어져 너무 무서웠다"며 "1~2초 정도 멍해졌지만 앞차가 옆으로 이동하는 것을 보고 큰 부상은 없겠다고 생각했다"고 말했습니다.

추가 낙하물이 있을 수 있다고 판단한 운전자는 급히 현장을 벗어났고, 이후 떨어진 물체가 버스 앞유리에 박혀 있는 것을 확인했다고 전했습니다.

다행히 버스 기사와 차량 탑승자 모두 큰 부상은 없는 것으로 전해졌지만, 당시 도로에는 보행자들도 있어 자칫하면 대형 인명 피해로 이어질 수 있었던 상황이었습니다.

영상을 본 누리꾼들은 "살인미수 수준의 사고", "공사 현장 관리가 방치된 것 같다", "타이밍이 조금만 달랐어도 끔찍했을 것"이라며 안전관리 소홀에 대한 불안과 분노를 드러냈습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
