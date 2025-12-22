'역대급 여경'이 짜깁기?…"유튜버에 위협 느꼈다"

최근 불법주차 신고 과정을 다룬 한 유튜브 영상에서 현장에 출동했던 경찰관이 거센 비난의 대상이 됐는데요.



관할 경찰서장이 직접 나서 "마녀사냥을 멈춰달라"고 호소하는 일이 있었다고요?



논란은 지난 12일, 한 유튜버가 '역대급 여경'이라는 제목의 영상을 올리면서 시작됐습니다.



영상에는 장애인주차구역 불법주차를 신고했는데, 출동한 경찰이 이를 제지하고 강압적으로 대응했다는 주장이 담겼습니다.



하지만 경찰의 설명은 유튜버의 주장과 전혀 달랐습니다.



당시 차량에는 실제 장애인이 타고 있었고, 과태료 부과 대상이 아닌 합법적 주차였다는 것입니다.



경찰은 유튜버 팀이 장애인과 보호자의 얼굴과 차량을 촬영하며 이동을 막았고, 이 과정에서 중증 장애인이 위협을 느껴 신고한 상황이었다고 밝혔습니다.



또 경찰이 장애인을 향한 촬영과 위협 행위를 제지하자 그 일부 장면만 편집돼 마치 경찰이 공익신고를 방해한 것처럼 보이게 됐다는 것입니다.



논란이 커지자 박재영 서울 광진경찰서장은 자신의 소셜미디어를 통해 "공익신고와 무분별한 촬영, 영상 유포는 다르다"며 "경찰관 개인을 향한 마녀사냥을 멈춰달라"고 호소했습니다.



또 "공익을 내세운 촬영이 오히려 장애인의 이동권과 인권을 침해할 수 있다"고 지적하며 해당 영상의 삭제를 정중히 요청했습니다.



다만 경찰은 출동 경찰관의 일부 발언이 불편을 드린 점에 대해서는 사과하고, 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 유튜브 '정배우')