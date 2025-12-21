김건희특검서 9시간 반 조사 받은 이준석…"왜 피의자인지 몰라"

▲ 개혁신당 이준석 대표가 21일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

윤석열 전 대통령의 공천 개입 의혹에 연루된 이준석 개혁신당 대표가 오늘 민중기 특별검사팀에서 10시간 가까이 피의자 조사를 받았습니다.이 대표에 대한 조사는 오전 10시에 시작돼 저녁 6시 50분쯤 마무리됐으며, 이후 피의자 신문조서 열람을 거쳐 저녁 7시 40분쯤 조사실을 떠났습니다.조서 열람 시간을 포함해 총 9시간 40분가량 조사가 이뤄졌습니다.이 대표는 조사 직후 취재진에 "조사에 성실하게 협조했고, 윤 전 대통령에 대해서도 성실히 진술했다"고 말했습니다.또 "기존 조사와 큰 차이는 없었다고 본다"며 "제가 법률가는 아니지만 왜 피의자로 구성됐는지는 아직도 잘 모르겠다"고 덧붙였습니다.이 대표의 변호인은 "피의자 신분이긴 하나 조사 내용은 참고인 조사의 성격에 가깝다"고 설명했습니다.이 대표가 특검팀에서 조사를 받은 것은 이번이 처음입니다.특검팀은 이날 이 대표에게 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거에서 부당한 공천 개입이 있었는지를 캐물었고, 사전에 준비한 94쪽 분량의 질문지를 모두 소화한 것으로 전해졌습니다.이 대표는 국민의힘 대표 시절 윤 전 대통령이 서울 강서구청장과 포항시장 등의 공천에 개입하려 했다는 통화 녹음이 있다고 주장해 온 바 있습니다.또 공천 개입 혐의와 관련한 피고발인 신분이기도 합니다.특검은 오늘 그가 언론 등에서 이 같은 발언을 한 배경에 대해서도 조사한 것으로 알려졌습니다.또 김건희 여사가 작년 4·10 총선에서 경남 창원 의창 지역구에 김상민 전 부장검사를 출마시키기 위해 영향력을 행사했다는 의혹에 대해서도 참고인 조사를 진행했습니다.이런 가운데 특검팀은 어제 윤 전 대통령에 대한 첫 피의자 조사에서 명태균 씨로부터 2억 7천만 원 상당의 여론조사 결과를 무상으로 받은 혐의와 이를 기반으로 한 공천 개입 의혹에 대해 추궁했습니다.특검은 이 대표에 대한 조사 내용을 바탕으로 윤 전 대통령의 혐의를 보강한 뒤 그를 재판에 넘길 계획입니다.앞서 이 대표는 조사실에 들어서며 "2022년 윤 전 대통령이 저를 어떻게 대했는지 국민들이 잘 알고 있다"며 "그런 상황에서 저와 윤 전 대통령을 공범으로 엮으려는 건 무리한 시도"라고 주장했습니다.'부당한 공천이 없었느냐'는 질문에는 "그 주체가 중요하다. 당 대표인 제가 공천 개입을 한다는 건 언어 모순"이라며 "그런 일은 전혀 없었고, 윤 전 대통령에 대해서는 특검이 물으면 답하겠다"고 말했습니다.또 "당시 의심스러운 정황이 있었다는 말은 일관되게 해왔고, 제가 겪은 일이기에 자료 제출도 성실히 해왔다"며 "그것이 범죄 구성요건에 해당하는지는 법률가들이 판단할 일"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)