중일 갈등 초래 발언에도 일 다카이치 지지율 고공행진

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리의 지난달 7일 대만 유사시 개입 시사 발언을 계기로 중일 갈등이 불거졌지만, 다카이치 내각에 대한 여론 지지율은 여전히 고공행진 중인 것으로 나타났습니다.마이니치신문은 20∼21일 1천907명을 상대로 여론 조사를 벌인 결과, 다카이치 내각을 지지한다는 응답자가 67%를 차지했다고 보도했습니다.이는 한 달 전의 65%보다 2%포인트 오른 수준입니다.이로써 지난 10월 내각 출범 이후 지지율은 꾸준히 60% 중후반대에서 고공행진했습니다.중일 갈등을 촉발한 다카이치 총리의 발언을 철회해야 하는지에 대해서도 65%의 응답자는 "철회할 필요 없다"고 답했습니다.'철회해야 한다'는 응답자는 11%에 그쳤습니다.교도통신도 20∼21일 1천40명을 상대로 여론조사한 결과, 다카이치 내각을 지지한다는 응답자가 67.5%를 차지했다고 보도했습니다.다만 이는 교도통신의 한 달 전 조사보다는 2.4%포인트 하락한 수준입니다.교도통신 조사에서 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언이 '부주의했다고 생각한다'는 응답자는 36.7%에 그쳤고, 57.0%는 '그렇지 않다'고 답했습니다.