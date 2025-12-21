한동훈 "민주당 아닌 나와 싸워…당권 이용한 노골적 공격은 처음"

▲ 국민의힘 한동훈 전 대표가 21일 경기도 고양시 킨텍스에서 연 토크콘서트에서 참가자들과 대화하고 있다.

국민의힘 한동훈 전 대표는 최근 당 당무감사위원회의 이른바 '당원게시판 사건' 조사 착수 등을 겨냥해 "당내에 민주당이 아니라 민주당과 싸우는 저와 싸워서 정치적 탈출구를 만들고 싶어하는 사람이 있다"고 에둘러 비판했습니다.한 전 대표는 오늘(21일) 경기 고양시 킨텍스에서 첫 대형 공개 행사인 토크콘서트를 열고 본격적인 지지층 결집에 나섰습니다.토크콘서트는 전석(1,500석) 매진됐고, 당내 친한동훈계로 분류되는 배현진, 김예지, 박정훈, 안상훈, 유용원, 정성국, 진종오 의원 등도 참석했습니다.한 전 대표는 "같은 진영과 당내 공격은 늘 있고 허용할 수 있지만, 당의 권한을 이용해 이렇게 당내 인사를 노골적으로 공격하는 건 처음 보는 현상"이라고 말했는데, 그동안 당무감사위가 한 전 대표의 가족이 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비방글 작성에 연루됐다는 의혹인 '당게 사건' 조사에 착수하고, 친한계 김종혁 전 최고위원에 대해 중징계를 권고한 것을 비판하는 발언으로 풀이됩니다.한 전 대표는 이어 "사람은 누구나 실수할 수 있다, 잘못을 바로잡을 줄 아는 것도 용기"라며 "저는 모든 용기 있는 사람과 함께 가겠다"고 강조했는데, 이는 장동혁 대표가 지난 19일 "이제 변화를 시작하려 한다"며 당내 쇄신 요구를 수용하겠다는 뜻을 밝힌 데 대한 화답이 아니냐는 해석도 나왔습니다.(사진=한동훈 전 대표 제공, 연합뉴스)