당정대, 부동산 대책 논의…공급 대책 발표는 올해 넘길 수도

▲ 더불어민주당 박수현 수석대변인이 21일 국회에서 가진 기자간담회에서 정치권 현안관련 발언하고 있다.

정부와 여당, 대통령실이 오늘(21일) 10·15 부동산 대책 발표 이후 시장 상황을 점검하고 향후 대응 방안을 논의했습니다.박수현 더불어민주당 수석대변인은 오늘 오후 제5차 고위당정협의회를 마친 뒤 브리핑을 통해 "당정은 최근의 부동산 시장 상황을 점검하고 향후 대응 방향을 논의했다"며, 공급 계획도 속도감 있게 구체화하기로 했다고 전했습니다.당정대는 서울 전역과 경기 12곳에 대한 규제를 강화한 10·15 대책 이후 서울과 수도권 집값의 경기 과열 양상은 다소 진정되고 있지만, 그간의 공급 부진 등으로 인한 가격 상승 압력이 여전히 존재하는 엄중한 상황이라고 진단하고, 시장 상황을 면밀히 모니터링하기로 했습니다.박 수석대변인은 "당은 주택 시장 안정을 위해 총력 대응할 것을 정부에 요청했다"며, 정부는 "국민들께서 안정적 공급에 대한 확신을 가질 수 있도록 공급 계획도 속도감 있게 구체화해 나가고, 가계대출 등 주택수요 관리에도 최선을 다하겠다"는 답을 했다고 전했습니다.부동산 공급 계획 발표 시점에 대해선 "이미 국토부 장관이 국회에서 1월로 넘어갈 가능성을 언급한 바 있다"며 "정부가 마련한 공급대책에서 필요한 부분과 절차가 상당부분 진행됐고, 마무리 중에 있다"고 설명했습니다.한편, 당정대는 각 석유화학 기업의 사업 재편 계획에 따라 '프로젝트별 지원 패키지'를 준비하기로 방침을 정했습니다.현재 여수·대산·울산 3개 산단의 석유화학 기업들이 지난 19일까지 사업 재편안 제출을 완료한 상황입니다.정부는 기업이 최종 사업 재편 계획을 제출하면 이를 심의한 뒤 승인될 경우 프로젝트별 지원 패키지를 발표할 계획입니다.철강 산업은 설비 합리화가 시급한 철근 분야 중심의 감축 계획을 구체화할 예정입니다.구조 개편으로 인한 지역 경제 충격 최소화 차원에서 올해 52억 원 수준이었던 산업위기지역 전용 지원 사업 규모도 내년부터 247억 원 수준으로 확대한다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)