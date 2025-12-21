타마요 '후반 28점'…LG, '쾌속 선두 질주'

<앵커>



프로농구에서는 LG가 후반에만 28점을 몰아친 타마요의 활약을 앞세워 DB에 짜릿한 역전승을 거두고 선두 질주를 이어갔습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



시즌 세 번째 만원 관중의 뜨거운 응원 속, LG는 막판까지 줄곧 DB에 끌려갔습니다.



위기의 순간, LG 타마요가 역전의 해결사로 나섰습니다.



3쿼터 중반 7연속 득점으로 점수 차를 석 점까지 좁힌 데 이어 4쿼터에는 그야말로 '원맨쇼'를 펼쳤습니다.



다섯 점 뒤진 상황에서 적극적인 골밑 돌파와 정확한 석 점 포를 더해 혼자 연속 12점을 몰아쳐 승부를 뒤집었습니다.



종료 2분 30초 전 결정적인 3점 슛을 꽂은 뒤, 1분 뒤에는 멋진 어시스트로 마레이의 쐐기 덩크슛을 이끌어 내 홈팬들을 열광시켰습니다.



후반에만 28점을 몰아친 타마요의 활약 속에 74대 69로 이긴 LG가 2연승으로 단독 선두를 질주했습니다.



시즌 초반 부진을 딛고 '슈퍼 팀'의 면모를 되찾고 있는 KCC는 파죽의 6연승을 질주하며 공동 2위로 올라섰습니다.



에르난데스가 KT에 두 점 뒤진 채 시작한 4쿼터 초반 승부를 뒤집는 덩크슛을 포함해 연속 9득점을 올렸고, 4쿼터 중반에는 결정적인 3점포를 터뜨려 승부에 쐐기를 박았습니다.



