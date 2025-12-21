"또야?" 오락가락 빨대 정책…터져나온 불만에 결국

<앵커>



일회용 빨대 사용을 놓고 정부 정책이 갈팡질팡하고 있습니다. 이번에는 손님이 요청할 때만 빨대를 준다는 방침을 세웠는데요. 그러자 스무디 같은 음료들도 일일이 빨대를 요청해야 되냐는 불만이 터져 나왔고 정부는 또 한발 물러섰습니다.



심층취재, 장세만 기후환경 전문기자입니다.



기자:



종이 빨대를 생산하는 업체입니다.



이 업체는 7년 전 약 70억 원을 들여 종이 빨대 제조부터 포장까지 자동화 설비를 개발했습니다.



플라스틱 빨대 사용을 금지하겠다는 정부의 말을 믿고 투자한 건데 지난 2019년 정부가 실제 플라스틱 빨대 금지 계획을 밝힌 뒤 한때 월 3천만 개씩 팔렸습니다.



하지만 코로나와 종이 빨대에 대한 소비자 불만 증가 등으로 수차례 미뤄지다 2023년에는 플라스틱 빨대 규제를 무기한 유예했고, 이 업체의 매출은 1/10로 급감했습니다.



[최광현/종이빨대 업체 대표 : 갑자기 또 (빨대) 정책 철회를 전부 다 하고 이런 과정이 여러 차례 번복하니까 굉장히 억울한 측면이 있습니다.]



정부의 새 빨대 정책에서도 종이 빨대 전면 재도입은 없었습니다.



정부가 내놓은 새 빨대 규제는 빨대 재질이 종이든 플라스틱이든 따지지 않되, 매장에서 손님이 먼저 요청할 때만 꺼내주라는 겁니다.



종이 빨대도 비닐 코팅을 해야 해서 플라스틱 빨대보다 딱히 친환경적으로 보기 어렵다는 게 큰 이유.



[김지웅/시민 : 종이 빨대 자체가 너무 잘 흐물어지다 보니, (고객 요청 방식으로) 플라스틱 빨대를 좀 수요를 줄이는 대신에 쓰는 게 낫지 않나.]



하지만 매장에 빨대를 비치하는 걸 금지하고, 빨대 없이는 사실상 못 마시는 음료까지도 일일이 빨대를 요청하게 하는 건 비효율적이라는 지적이 나옵니다.



[김나연/시민 : 빨대는 필수적으로 필요하니까 요청해야 되는 건 좀 불편한 것 같아요.]



[고장수/카페사장협동조합 이사장 : 얼음을 갈아서 만든 스무디도 있고 또 이제 버블 음료도 있는데 이것은 빨대가 없으면 이용을 못 하는 음료거든요.]



이에 대해 기후에너지환경부는 음료 형태에 따른 빨대 필요 여부를 따져, 메뉴에 따라 종전처럼 음료와 함께 빨대 제공을 허용할지 검토하겠다고 밝혔습니다.



버블티나 스무디 등에 대해서는 손님의 요청이 없어도 빨대 제공을 허용할 수 있다는 취지입니다.



또 컵의 형태에 따라 빨대 없이는 마실 수 없는 컵도 많아서 컵의 생김새 문제에 대해서도 대국민 토론회 등을 통해 의견을 수렴하겠다고 기후부는 설명했습니다.



