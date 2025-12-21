무더기로 체포된 한국인들 정체…긴박했던 급습

<앵커>



우리 경찰과 캄보디아 현지 경찰이 공조하는 '코리아 전담반'이 캄보디아 범죄 단지를 급습해 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 붙잡았습니다. 감금돼 있던 한국인 1명도 구출했습니다.



김민준 기자의 보도입니다.



<기자>



컴퓨터 장비들이 놓인 사무실 안을 캄보디아 경찰이 수색합니다.



사무실 밖 복도에는 체포된 한국인 수십여 명이 줄지어 서 있습니다.



지난 18일, 캄보디아 현지에서 피싱 범죄를 벌이던 한국인들이 붙잡히는 장면입니다.



한국과 캄보디아 경찰관들로 구성된 '코리아 전담반'은 '몬돌끼리' 범죄 단지에서 한국인 26명을 검거했습니다.



범죄 단지는 캄보디아-베트남 국경지대로부터 불과 50m 떨어진 걸로 알려졌는데, 현장에는 도주가 용이하도록 마련된 출입문 3개와 무장 경비원들이 있었습니다.



경찰은 범죄 조직을 급습하면서 감금돼 있던 한국인 1명도 구출했습니다.



지난 2일 감금된 1명의 가족으로부터 112 신고를 접수해 한국인 감금 사실을 확인한 경찰은 코리아 전담반 소속 경찰관 4명을 급파했습니다.



하지만 범죄 단지 안에서 도주 정황이 포착되자 현지 경찰에 도움을 요청해 캄보디아 경찰관 40여 명이 곧바로 투입됐습니다.



이들이 건물 외곽을 봉쇄하면서 무더기 검거에 성공할 수 있었습니다.



구출된 한국인은 캄보디아 수도인 프놈펜으로 옮겨졌고 체포된 한국인들은 곧 국내로 송환될 예정입니다.



이달 들어 코리아 전담반이 범죄 조직으로부터 구출한 한국인은 2명, 검거한 피의자는 모두 92명에 달합니다.



