'수감 중에 징역 17년 추가' 비리 혐의 파키스탄 전 총리, 6번째 유죄 판결

▲ 임란 칸 파키스탄 전 총리

2022년 실각 이후 부패 등 유죄 판결로 수감 중인 임란 칸 전 파키스탄 총리가 비리 사건으로 17년형을 추가로 선고받았습니다.현지시간 21일 AP·AFP·로이터 통신 등에 따르면 전날 파키스탄 법원은 칸 전 총리와 그의 부인 부슈라 비비에게 반부패법 위반·배임 유죄를 인정, 각각 징역 17년을 선고했습니다.재판부는 2021년 5월 파키스탄을 방문한 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 칸 당시 총리 부부에게 선물한 불가리 보석 세트를 이들이 실제 가격보다 싸게 사들여 국고 손실을 초래했다고 판단했습니다.파키스탄 법에 따르면 정치인·공무원은 외국에서 받은 선물을 시장가로 사들이고 판매 수익금을 신고하면 개인이 소유할 수 있습니다.하지만 칸 전 총리 부부가 보석 세트 가격을 실제 28만 5천 달러(약 4억 2천만 원)보다 훨씬 낮은 1만 달러(약 1천480만 원)로 신고, 사들였다는 겁니다.크리켓 슈퍼스타 출신 칸 전 총리는 2022년 의회의 불신임 투표로 물러난 이후 2023년 5월 부패 혐의로 체포된 뒤 비리, 권력 남용, 이슬람 결혼 규정 위반 등 다양한 혐의로 이미 다섯 차례 유죄 판결을 받고 수감 생활 중입니다.지난 1월에도 부동산 개발업자로부터 땅을 뇌물로 받은 혐의가 인정돼 징역 14년을 선고받았습니다.만약 이번 판결이 확정되면 기존에 복역 중인 징역에 17년을 추가로 복역하게 됩니다.게다가 비리, 테러 방지, 국가 기밀 규정 위반 등 수십 건의 혐의로 추가 기소된 상태입니다.칸 전 총리 측은 모든 혐의를 부인하면서 이 같은 유죄 판결과 기소가 현 정권의 정치적 탄압이라고 주장하고 있습니다.칸 전 총리의 대변인은 이번 판결이 사법의 기본 원칙을 무시하고 선택적 기소에 따라 그의 불법적이고 부당한 수감을 연장하기 위한 엉터리 재판이라면서 항소할 방침이라고 밝혔습니다.칸 전 총리가 이끄는 정당 파키스탄정의운동(PTI)도 판결에 항의하는 시위를 벌일 계획입니다.(사진=AP, 연합뉴스)