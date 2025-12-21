이정효 "광주 감독이었다는 사실, 평생 감사할 것"

이미지 확대하기

▲ 광주FC와 계약해지한 이정효 감독

프로축구 K리그1 광주FC가 이정효(50) 감독과 4년간의 동행에 마침표를 찍었습니다.광주 구단은 오늘(21일) 보도자료를 통해 "이정효 감독의 중도 계약 해지 요청에 따라 관련 절차를 거쳐 상호 합의로 계약을 해지하기로 결정했다"고 밝혔습니다.구단은 이어 "이 감독이 지난 12일 구단에 계약 해지를 공식 요청했고, 구단은 법률과 내부 검토를 거쳐 감독 본인의 확고한 의사와 계약상 절차를 존중해 이를 수용해 이날 계약 해지를 공식 발표했다"고 설명했습니다.지난 2022년 광주 사령탑을 맡은 이 감독은 팀을 3년 연속 K리그1에 잔류시키고, 코리아컵 준우승과 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 8강 진출 등 의미 있는 성과를 냈습니다.이 감독과 결별하면서 광주는 곧바로 차기 사령탑 선임에 들어갔습니다.재정 여건과 시민구단의 특성을 이해하고, 기존의 공격적이고 주도적인 축구 철학을 계승하거나 이를 보완해 성적 안정성을 확보할 수 있는 지도자를 선임한다는 방침입니다.구단은 국내외 후보군을 압축한 뒤 구단주 보고와 협상 절차를 거쳐 최종 선임할 계획입니다.이정효 감독은 구단을 통해 팬들에게 보내는 메시지도 전달했습니다.이 감독은 "광주에서의 4년은 제 인생에서 가장 치열했고, 가장 뜨거웠으며, 무엇보다 가장 사람 냄새가 나는 시간이었다"며 "광주는 제게 단순한 팀이 아니라 사람을 믿는 법, 원칙을 지키는 법, 그리고 버텨내는 법을 가르쳐준 곳이었다"고 말했습니다.그는 "이제 새로운 도전을 선택하려고 한다. 이번 결정은 광주가 시민구단으로 돈이 없어서 또는 어떤 조건 때문이 아니다"며 "더 넓은 무대에서 부딪치고, 증명함으로써 한국 축구가 한 걸음 더 나아가는 데 보탬이 되고 싶다는 꿈 때문"이라고 강조했습니다.이 감독은 "광주를 떠나지만, 광주에서 배운 축구와 사람에 대한 믿음은 앞으로의 제 모든 선택 속에 함께할 것"이라며 "광주의 감독이었다는 것을 평생 감사할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=광주FC 제공, 연합뉴스)