전교조 "이 대통령, 교사·공무원 정치기본권 보장 의지 변함없어"

▲ 전교조와 공무원노조 단식 농성장

전국교직원노동조합(전교조)은 오늘(21일) "교사와 공무원의 정치기본권 보장에 대한 이재명 대통령의 의지가 변함없음을 재확인했다"고 밝혔습니다.전교조에 따르면 전성환 대통령실 경청통합수석과 배진교 국민경청비서관은 이날 오후 정치기본권 보장을 요구하며 국회 앞에서 단식 농성 중인 박영환 전교조 위원장· 이해준 전국공무원노동조합(전공노) 위원장을 찾아 이 대통령의 이 같은 의사를 전했습니다.전 수석과 배 비서관은 "곧 구성될 정치개혁입법특별위원회(정개특위)에 교사·공무원 정치기본권 관련 의제를 전달했다"며 "대통령실이 해당 논의가 잘 진행될 수 있도록 돕겠다"고 말했습니다.두 노조는 이에 대해 "교사·공무원 정치기본권 보장은 이 대통령의 공약이자 국정과제였는데도 올해 국회에서 제대로 논의되지 못해 실망과 아쉬움을 느낀다"며 "정개특위 논의 과정에서 당사자들이 직접 참여하는 공식적인 자리와 태스크포스(TF) 구성이 필요하다"고 요구했습니다.그러면서 "정치기본권 보장이 학교와 행정 현장을 정치화한다는 주장은 사실과 다르다는 점을 분명히 한다"며 "정부와 국회가 이번 사안에서 적극적으로 역할을 해달라"고 밝혔습니다.(사진=전교조 제공, 연합뉴스)