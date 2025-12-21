이 대통령 "캄보디아 범죄단지서 국민 구출…경찰에 깊은 감사"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 한국과 캄보디아 경찰관이 합동 근무하는 '코리아 전담반'이 스캠 범죄단지에 감금되어 있던 한국인 1명을 구출해내고 다수의 국제 범죄조직원을 검거한 것에 대해 감사를 표했습니다.이 대통령은 오늘(21일), 자신의 SNS 게시글을 통해 "낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 "앞으로도 온라인 스캠과 보이스피싱을 비롯한 국제 조직범죄를 뿌리 뽑기 위해 각국 법 집행기관과의 공조를 한층 강화할 것"이라며 "추적·수사·검거·송환 등 모든 과정에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 강조했습니다.앞서 경찰은 지난 18일 캄보디아 프놈펜에서 300km 떨어진 '몬돌끼리' 내 범죄단지에서 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 검거하고 20대 남성 1명을 구출했습니다.지난 10월, 이 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리는 정상회담에서 한국인 연루 온라인 스캠, 인신매매, 감금 등 범죄에 신속히 대응하기 위해 '코리아 전담반'을 설치하기로 합의한 바 있습니다.'코리아 전담반'은 이번 달 들어서만 구금돼 있던 우리 국민 2명을 구출하고 스캠 등 조직범죄 혐의자 총 92명을 검거했습니다.