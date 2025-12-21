뉴스

이 대통령 "캄보디아 범죄단지서 국민 구출…경찰에 깊은 감사"

강민우 기자
작성 2025.12.21 13:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이 대통령 "캄보디아 범죄단지서 국민 구출…경찰에 깊은 감사"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 한국과 캄보디아 경찰관이 합동 근무하는 '코리아 전담반'이 스캠 범죄단지에 감금되어 있던 한국인 1명을 구출해내고 다수의 국제 범죄조직원을 검거한 것에 대해 감사를 표했습니다.

이 대통령은 오늘(21일), 자신의 SNS 게시글을 통해 "낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 "앞으로도 온라인 스캠과 보이스피싱을 비롯한 국제 조직범죄를 뿌리 뽑기 위해 각국 법 집행기관과의 공조를 한층 강화할 것"이라며 "추적·수사·검거·송환 등 모든 과정에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 강조했습니다.

앞서 경찰은 지난 18일 캄보디아 프놈펜에서 300km 떨어진 '몬돌끼리' 내 범죄단지에서 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 검거하고 20대 남성 1명을 구출했습니다.

지난 10월, 이 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리는 정상회담에서 한국인 연루 온라인 스캠, 인신매매, 감금 등 범죄에 신속히 대응하기 위해 '코리아 전담반'을 설치하기로 합의한 바 있습니다.

'코리아 전담반'은 이번 달 들어서만 구금돼 있던 우리 국민 2명을 구출하고 스캠 등 조직범죄 혐의자 총 92명을 검거했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지