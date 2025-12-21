국힘·개혁신당, '통일교 특검법' 합의…제3자 추천 방식

▲ 국민의힘 송언석(왼쪽) 원내대표와 개혁신당 천하람 원내대표가 통일교 특검법 공동 발의 관련 오찬 회동을 마친 뒤 양당이 협의한 내용을 설명하고 있다.

국민의힘과 개혁신당이 통일교의 정치인 금품 제공 의혹에 대한 특별검사 도입에 대해 합의하고 공동 발의하기로 했습니다.국민의힘 송언석 원내대표와 개혁신당 천하람 원내대표는 오늘(21일) 오찬 회동을 마치고 기자들과 만나 "큰 틀에서 합의에 이르렀다"며 "양 당이 각각 각각 일부 양보하고 서로 큰 포용의 정신에서 공동으로 발의할 수 있도록 법안을 준비하겠다"고 밝혔습니다.천 원내대표는 특검 추천 방식은 제3자 추천으로 하자는 송언석 원내대표의 제안을 수용하기로 했다며 "법원행정처에서 2명을 추천하고 대통령이 그 가운데 1명을 임명하는 형태로 정리했다"고 설명했습니다.이어 특검의 수사 범위와 관련해서는 "개혁신당은 국민적인 열망과 관심이 높은 통일교 특검부터 우선 신속하게 하는 게 맞는다는 의견을 드렸고, 송 원내대표가 이 부분을 수용해 주기로 했다"며 정치권과 통일교의 유착 의혹에 한정하기로 했다고 말했습니다.송 원내대표는 "최종안이 준비되는 대로 국회에서 공동 제출하기로 합의했다"며, "빠르면 오늘 저녁, 늦어도 내일 오전 정도에는 법안 초안을 교환해 상의할 수 있을 것"이라고 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)